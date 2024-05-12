ستسهم في ترشيد فاتورة استيراد السيارات .. الحكومة: بدء خطوط الإنتاج في مصانع السيارات بحلول عام 2025

الشارقة - اميمة ياسر - أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن صناعة السيارات تعد إحدى الصناعات الهامة التي تستهدفها الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.
ونوه خلال تصريحات لبرنامج «مع خيري» المذاع عبر شاشة «المحور» مساء السبت، أنه تم التواصل مع عدد من الشركات العالمية في مجال تصنيع السيارات؛ بهدف إنتاج بعض طرازات السيارات في مصر، على غرار النماذج الناجحة بالدول الإفريقية الأخرى.
وأشار إلى أنه من المتوقع بدء خطوط الإنتاج في مصانع السيارات بحلول عام 2025، موضحا أن هذه المشروعات ستسهم في ترشيد فاتورة استيراد السيارات، والتي تتجاوز 4 مليارات دولار سنويًا.
وفي سياق متصل، أعلن «الحمصاني» عن بدء مصنع بوش الألماني لصناعة البوتجازات الإنتاج مطلع نوفمبر المقبل، لافتا أنه الأول من نوعه في قارة إفريقيا. وأكد أن هذا المصنع والذي تبلغ استثماراته 50 مليون يورو؛ سوف يوفر 1000 فرصة عمل، مضيفا أن طاقته الإنتاجية تبلغ 350 ألف فرن سنويًا.