ستسهم في ترشيد فاتورة استيراد السيارات .. الحكومة: بدء خطوط الإنتاج في مصانع السيارات بحلول عام 2025

الشارقة - اميمة ياسر - أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن صناعة السيارات تعد ‏إحدى الصناعات الهامة التي تستهدفها الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.

‏ ونوه خلال تصريحات لبرنامج «مع خيري» المذاع عبر شاشة «المحور» مساء السبت، أنه تم ‏التواصل مع عدد من الشركات العالمية في مجال تصنيع السيارات؛ بهدف إنتاج بعض طرازات ‏السيارات في مصر، على غرار النماذج الناجحة بالدول الإفريقية الأخرى‎.‎

وأشار إلى أنه من المتوقع بدء خطوط الإنتاج في مصانع السيارات بحلول عام 2025، موضحا ‏أن هذه المشروعات ستسهم في ترشيد فاتورة استيراد السيارات، والتي تتجاوز 4‏‎ ‎مليارات دولار ‏سنويًا‎.‎

وفي سياق متصل، أعلن «الحمصاني» عن بدء مصنع بوش الألماني لصناعة البوتجازات الإنتاج ‏مطلع نوفمبر المقبل، لافتا أنه الأول من نوعه في قارة إفريقيا. وأكد أن هذا المصنع والذي تبلغ استثماراته 50 مليون يورو؛ سوف يوفر 1000 فرصة عمل، ‏مضيفا أن طاقته الإنتاجية تبلغ 350 ألف فرن سنويًا.‏