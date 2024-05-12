شكرا لقرائتكم خبر عن جولدمان ساكس: الذكاء الاصطناعى يهدد 300 مليون وظيفة على مستوى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يكاد يمر يوم دون أن تتوارد الأخبار عن الذكاء الاصطناعي التوليدى (الذكاء الاصطناعي) وكيف سيغير مستقبل الجميع، ويرى البعض أن الذكاء الاصطناعى يأتى كحلٍ إبداعى وجذرى للتحديات الأكثر إلحاحاً، ومنها القضاء على الفقر، بينما يرى البعض الآخر أنه يعنى اختفاء الوظائف وجزءا كبيراً من عالم ما بعد الثورة الصناعية كما عهدناه، وكلا الرأيين يحمل شيئاً من الحقيقة.

وذكر تقرير بمدونات البنك الدولى لأرتورو هيريرا غوتيريز، المدير الدولى للممارسات العالمية للحوكمة فى مجموعة ممارسات النمو والتمويل والمؤسسات (EFI) نائب الرئيس، وجاسمين شاكرى، مديرة قطاع الممارسات العالمية للاقتصاد الكلى والتجارة والاستثمار، بالبنك الدولى، وناتالى بيكاريلى، خبير اقتصادى أول، البنك الدولى، انه ليست لدينا حتى الآن صورة كاملة عن تأثير الذكاء الاصطناعى على الهياكل الاقتصادية والوظائف والإمكانات البشرية والسعى الصعب لتحقيق التقدم، غير أننا نرى بالفعل أنه سيكون محركاً لثورة تكنولوجية. وهذه ليست المرة الأولى التى نشهد مثل هذه الثورة.

لنأخذ المحرك البخارى على سبيل المثال وما أحدثه من ثورة فى عالم وسائل النقل. وإذا حكمنا من خلال التاريخ، فإن الذكاء الاصطناعى سيرفع أيضاً معدلات النمو والرخاء على المدى الطويل. لكنه فى الوقت ذاته سيكون سبباً فى الكثير من الاضطرابات، ومنها اختفاء بعض الحرف والمهن إلى الأبد على الأقل. فمتى كانت آخر مرة ركبتَ فيها عربة تجرها الخيول فى الولايات المتحدة بخلاف الأماكن السياحية مثل سنترال بارك؟

يتوقع تقدير متحفظ صادر عن جولدمان ساكس أن تحل مخترعات الذكاء الاصطناعى محل ما يصل إلى 300 مليون وظيفة بدوام كامل على مستوى العالم خلال العقد القادم. وهذا العدد يعادل نحو 8.5% من القوى العاملة على مستوى العالم. وبالنسبة لبلد مثل المكسيك، حيث ينحدر أحد المؤلفين، هناك أكثر من 5 ملايين وظيفة معرضة لتأثير الذكاء الاصطناعى، وبما يفوق مجموع سكان أوروغواى، حيث ينحدر أحد المؤلفين أيضاً. ويقدر صندوق النقد الدولى أن نحو 40% من الوظائف على مستوى العالم معرضة لتأثير الذكاء الاصطناعى، وأن ما يصل إلى 60% من الوظائف فى الاقتصادات المتقدمة قد تتأثر لأن الذكاء الاصطناعى يؤثر على الوظائف التى تتطلب مهارات عالية.

ومن منظور الاقتصاد الكلى، يبدو أن الذكاء الاصطناعى هو الحل الذى كنا ننتظره لمعالجة تباطؤ الإنتاجية العالمية، الذى أدى إلى تباطؤ النمو فى الاقتصادات المتقدمة على مدار العقدين الماضيين. ويقدر تحليل غولدمان ساكس أن الذكاء الاصطناعى سيزيد النمو السنوى لإنتاجية العمالة فى الولايات المتحدة بنسبة تقل قليلاً عن 1.5 نقطة مئوية على مدى 10 سنوات بعد اعتماده على نطاق واسع. واستناداً إلى نمو سنوى بواقع 1.5% فى المتوسط بين عامى 2007 و2019، فإن ذلك سيعنى زيادة نمو الإنتاجية بأكثر من الضعف، وهى أعلى وتيرة نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية.