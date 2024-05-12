شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم.. الفراخ تسجل 85 جنيها والبيض 140 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن فى الغرفة التجارية بالقاهرة، أن هناك استقرارا فى أسعار الفراخ اليوم الأحد فى الأسواق، حيث يسجل سعر الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة مستويات 77 و78 جنيها وسعر الفراخ الساسو بين 95 و96 جنيها والفراخ الأمهات البيضاء تسليم أرض المزرعة تسجل مستويات بين 74 إلى 76 جنيها ويسجل السعر للمستهلكين 85 جنيها.

وكشف السيد فى تصريحات خاصة، أن البيض يسجل 140 إلى 145 جنيها للمستهلكين فى حين يسجل السعر فى المزرعة 127 جنيها للابيض والأحمر والبلدى 126 جنيها.



يشار إلى أن أسعار الفراخ وصلت إلى مستويات قياسية خلال شهر رمضان الماضى بسعر تجاوز 105 جنيهات للكيلو فى حين يسجل السعر الحالى فى الأسواق للمستهلكين 85 جنيها للكيلو.