شكرا لقرائتكم خبر عن "الطاقة الذرية" تنظم دورة تدريبية لاستخدام النظائر المشعة لتحديد مشاكل الأنظمة الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفتتح الدكتور عمرو الحاج - رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور هداية احمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي والدكتور خالد زهرمان ممثل هيئة الطاقة الذرية العربية، والدكتورهاني كسبان رئيس قسم الهندسة والأجهزة العلمية والمنسق الوطني للدورة، الدورة التدريبية المتقدمة عن استخدام النظائر المشعة في كشف وتحديد مشاكل الأنظمة الصناعية والصناعة والتي تنظمها الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية والتي ستعقد على مدار خمسة أيام.

وقالت هيئة الطاقة الذرية فى بيان لها اليوم ، أن أهمية هذه الدورة تأتى في إطار الدور الهام لإستخدامات تطبيقات النظائر المشعة في مجال الصناعة وخاصة في صناعات البترول، البتروكيماويات، الفوسفات، الأسمنت والحديد والصلب والسكر والزجاج، والذهب حيث يتم استخدام هذه التطبيقات بهدف تحسين كفاءة العمليات الصناعية وسلامة وجودة المنتجات والكشف عن الأعطال وتستخدم هذه التطبيقات في نطاق واسع على مستوى دول العالم.

وقال الدكتور هاني كسبان المنسق الوطني للدورة بأن الدورة تهدف إلى تدريب المشاركين من الدول العربية للتعرف على أنواع النظائر المشعة المفتوحة والمغلقة والتي تستخدم في الأنشطة الصناعية وكذلك الجدوى الاقتصادية لها، كما ستتناول الدورة بعض الموضوعات الهامة مثل استخدام النظائر المشعة في قياس معدل تدفق السوائل والغازات في العمليات الصناعية، وكذلك استخدام النظائر المشعة المفتوحة في قياس زمن الخلط بين المركبات، ومعرفة أماكن الأعطال مثل الأنسداد أو التسريب في المواسير أو المبادلات الحرارية، كما تشمل عروض عن استخدام النظائر المشعة المغلقة في قياس التأكل والترسيب داخل المواسير وكذلك قياس مستوى المواد داخل الخزانات، كما تشمل أيضاً استخدام النظائر المشعة المغلقة في عمليات المسح لأبراج التقطير لمعرفة العيوب وكذلك في التصوير الإشعاعي لمعرفة عيوب اللحامات في مواسير الغاز والبترول على سبيل المثال، كما أكد بأن الدورة ستشمل أيضاً تدريباً عملياً عن حالة دراسية لإستخدام النظائر المشعة في صناعة البتروكيماويات والتعدين والفوسفات والأسمنت. وسيقوم بتنفيذ الدورة خبراء وعلماء قسم الهندسة والأجهزة العلمية بمركز البحوث النووية بأنشاص بهيئة الطاقة الذرية الذي يعتبر مدرسة علمية في مجالات الأجهزة الالكترونية والتطبيقات الهندسية للنظائر المشعة.

وأضاف الدكتور خالد زهرمان ممثل هيئة الطاقة الذرية العربية بأن الدورة تأتي في إطار الخطة التدريبية للهيئة العربية للطاقة الذرية لعام 2024 وأنه سيشارك بها عدد 16 من الباحثين يمثلون بعض الدول العربية وهي مصر، سوريا، الأردن، موريتانيا ولبنان. وهي تهدف لعرض الخبرات في مجال تطبيقات النظائر المشعة في الاختبارات اللااتلافيه للاستخدامات الصناعية .

ومن جانبه أكد الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة بأن هذه الدورة هي أحدى الدورات الجديدة التي يتم تنظيمها مع الهيئة العربية للطاقة الذرية خلال هذا العام، والتى تتيح الفرصة للأشقاء العرب من الباحثين والعلماء من مختلف الدول العربية للتدريب في هذا المجال الجديد على استخدام النظائر المشعة في التطبيقات الصناعية المختلفة لخدمة الأنشطة الصناعية.