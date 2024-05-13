تفعيل مجتمع معرفي للمراجعة الداخلية لتبادل الخبرات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق الديوان العام للمحاسبة ممثلا بالمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء، خلال فعاليات المنتدى الخامس للمراجعة الداخلية «المجتمع المعرفي للمراجعة الداخلية» الذي يضم عددا من المختصين والخبراء في مجال المراجعة الداخلية بالقطاع العام، ويتيح لهم تبادل المعرفة والخبرات؛ مما يعزز من العملية التعليمية المستمرة وتطوير المهارات من خلال النقاشات وورش العمل والتفاعل الاجتماعي التي تتم خلال المجتمع.

ويهدف الديوان من خلال المجتمع إلى إدارة المعرفة التخصصية في مجال المراجعة الداخلية في القطاع العام، وتبادل الخبرات العملية على المستوى المؤسسي، وتدوين الممارسات العملية والمعرفية التي تتم مشاركتها خلال المجتمع، وتحديد وحصر الخبراء والمتخصصين المشاركين ودعم الباحثين في ذات المجال.

وأكد مدير عام المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء بالديوان العام للمحاسبة طارق الجريفاني أن هذا المجتمع يأتي ليسهم في التطوير المستمر وصقل المهارات والممارسات الفاعلة للمنتمين لمهنة المراجعة الداخلية في القطاع العام، ويعزز من مساهمة المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء في حفظ وإدارة الأصول المعرفية؛ بهدف إثراء الاقتصاد المعرفي الوطني وتبادل المعرفة التخصصية على مستوى القطاع العام.

يذكر أن المنتدى الخامس للمراجعة الداخلية ينظمه الديوان العام للمحاسبة بالتزامن مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بالمراجعة الداخلية، بحضور أكثر من (450) قيادي ومختص من منسوبي إدارات المراجعة الداخلية بالجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان، ومشاركة نخبة من المتحدثين من داخل المملكة وخارجها.