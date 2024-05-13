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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة المالية حصلت على شهادة ISO 31000 العالمية، لتميزها في إدارة المخاطر، خلال تطبيق أعلى معايير الجودة والموثوقية في هذا المجال.

ويأتي الإنجاز تتويجا لجهود الوزارة في تطبيق أنظمة إدارة المخاطر الشاملة، بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز القدرة على تحليل وتقييم المخاطر المالية والتشغيلية والاستراتيجية والتقنية بشكل فعال، واتخاذ القرارات المناسبة على إثرها، مما أسهم في ترسيخ مكانة الوزارة كجهة رائدة في مجال إدارة المخاطر.

يذكر، أن شهادة «ISO 31000» يتم منحها بواسطة المنظمة الدولية للمواصفات القياسية «ISO»، للجهات التي تنجح في تطبيق المعايير في الأنظمة والسياسات والإجراءات، وتعزز القدرة على اتخاذ القرارات بشأن استغلال الفرص وإدارة التحديات بشكل استباقي، مما يسهم في توفير إطار عمل شامل يساعد الجهات على تحقيق أهدافها الاستراتيجية بشكل أكثر فاعلية وكفاءة.