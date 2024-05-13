قانونيون يشددون على الاهتمام بقواعد العمل وأنظمة الملكية الفكرية في الشركات الناشئة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شدد قانونيون خلال لقاء «القانون وريادة الأعمال» الذي نظمته غرفة مكة المكرمة ضمن سلسلة «لقاءات ريادية»، على الاهتمام بقواعد العمل وأنظمة الملكية الفكرية وأسس الإعداد القانوني للمشاريع الريادية.

واستضاف اللقاء الهادف إلى خلق مساحة توعوية لقطاع ريادة الأعمال، المحامي الدكتور فيصل العصيمي القاضي بديوان المظالم سابقا، والمحامية والمحكمة التجارية رباب المعبي، والمحامي والمستشار القانوني عبدالله فلاته، وتناول عددا من القضايا والرؤى المطروحة ضمن أسئلة الحضور، متناولين قوانين العمل السعودي، وأنظمة الملكية الفكرية، وأسس الإعداد القانوني للمشاريع الريادية.

ودعا المحامي الدكتور فيصل العصيمي رائد الأعمال بضرورة معرفة الفروقات بين المؤسسة والشركة وأنواعها وطرق تأسيسها، ووضع الشركاء، والتعاقدات والتراخيص وغيرها.

وقدم العصيمي مبادرة عبر اللقاء تتلخص في تقديم استشارات قانونية مجانية لرواد الأعمال بغرفة مكة المكرمة لمدة 3 أشهر بهدف تقوية البنية القانونية لمشاريعهم.

وبيًن المحامي والمستشار القانوني عبدالله فلاته أن نجاح الأعمال مرتبط بوجود الاهتمام بالشق القانوني، ورجل الأعمال يحتاج أن يكون مطلعا بشكل عام على نظام العمل كثقافة عامة، وأن لا ينظر إلى العقود على أنها من الأمور البسيطة وهي أدوار يقوم بها المحامي، ويمكن أن يكون التواصل عبر الوسائط عن بعد التي يسرت هذه الأعمال، مشددا على ضرورة إشراف رجل قانون على الأعمال التعاقدية ليكون في منأى عن الوقوع في مشكلات قانونية.

وأوضحت المحامية رباب المعبي أن أي مشروع وقوده المعلومات القانونية، وأن معظم القضايا التي تمر على المحاكم تكون العقود المبرمة فيها غير واضحة أو مختلطة، أو غياب شرط التحكيم أو القضاء ومكانه في حال حدوث الخلاف خاصة في حال الشراكات المتعددة.