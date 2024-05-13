«سار» تحصل على شهادة IDCXS لتجربة العملاء الرقمية

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ويتم منح الشهادة وفقا لتحليل أنظمة تجربة العملاء، ليتضمن التقييم: (السياسات والمواقع والمنتجات والخدمات والعمليات، والموظفين، إضافة إلى قياس نتائج الأداء)، للتأكد من جودة الخدمة المقدمة للعملاء، مما يؤكد تميز أداء الشركة وحرصها المستمر على الابتكار والتطوير، لتحسين تجربة العملاء ورفع معدلات الرضا لديهم، والعمل للوصول إلى أعلى المستويات في الخدمات المقدمة بما يتوافق مع تطلعات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
يذكر، أن الخطوط الحديدية السعودية تلعب دورا محوريا في تنمية الاقتصاد المحلي للمملكة، خلال إسهاماتها في قطاع النقل، عبر خدمات نقل الركاب وخدمات الشحن خلال 4 شبكات خطوط حديدية، إضافة إلى دورها اللوجستي في تمكين القطاعات المختلفة، بما يسهم في تعزيز مجمل التطلعات التنموية، ويحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
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