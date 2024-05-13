الاقتصاد

«سار» تحصل على شهادة IDCXS لتجربة العملاء الرقمية

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- بواسطة أيمن الوشواش - حصلت شركة الخطوط الحديدية السعودية «سار» على شهادة معيار تجربة العملاء (ICXS)، وشهادة معيار تجربة العملاء الرقمية (IDCXS)، اللتين يقدمهما «المعهد البريطاني للمعايير» (BSI) كهيئة المعايير الوطنية للمملكة المتحدة، والتي تضع معايير فنية حول مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات منذ أكثر من 120 عاما، لتصبح «سار» بذلك أول شركة خطوط حديدية في العالم، وأول شركة سعودية تتبنى وتطبق معايير ومتطلبات الشهادة الدولية لتجربة العملاء الرقمية (IDCXS).

ويتم منح الشهادة وفقا لتحليل أنظمة تجربة العملاء، ليتضمن التقييم: (السياسات والمواقع والمنتجات والخدمات والعمليات، والموظفين، إضافة إلى قياس نتائج الأداء)، للتأكد من جودة الخدمة المقدمة للعملاء، مما يؤكد تميز أداء الشركة وحرصها المستمر على الابتكار والتطوير، لتحسين تجربة العملاء ورفع معدلات الرضا لديهم، والعمل للوصول إلى أعلى المستويات في الخدمات المقدمة بما يتوافق مع تطلعات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يذكر، أن الخطوط الحديدية السعودية تلعب دورا محوريا في تنمية الاقتصاد المحلي للمملكة، خلال إسهاماتها في قطاع النقل، عبر خدمات نقل الركاب وخدمات الشحن خلال 4 شبكات خطوط حديدية، إضافة إلى دورها اللوجستي في تمكين القطاعات المختلفة، بما يسهم في تعزيز مجمل التطلعات التنموية، ويحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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