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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 33 فرصة استثمارية طرحتها أمانة منطقة حائل خلال الربع الثاني من العام الحالي 2024، شملت 6 مجمعات تجارية، و4 محطات وقود، و4 أكشاك تجارية، و4 أراض لإقامة حدائق عامة، وكذلك إنشاء وتشغيل 4 محلات تجارية، وموقعين متعددي الاستخدامات، ومعمل خياطة، ومنشآت تقديم الأغذية، ومتنزها بريا، إضافة إلى سوق بيع المقتنيات القديمة، ومختبر مواد ومتابعة ضبط الجودة، وموقع استثماري «صالات لعرض السيارات»، وفندقين، وأكاديمية رياضية. وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة المهندس سعود آل علي، أن الفرص الاستثمارية تأتي لتطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات بالأمانة، وتنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم المستثمرين ورواد الأعمال، بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة، وتحقيق مفهوم الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق، داعيا الراغبين في الاستثمار إلى التواصل مع وكالة الاستثمار بالأمانة، والاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي «فرص».

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