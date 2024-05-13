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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، التقى ممثلي قطاع الأعمال ومجتمع التقنية والبحث والتطوير والابتكار في المدينة المنورة.

وجرى خلال اللقاء الذي استضافته الغرفة التجارية بالمدينة المنورة، مناقشة الفرص والتحسين والتطوير، وآليات مواصلة الريادة في مجالات الاقتصاد الرقمي والبحث والتطوير والابتكار، بما يخدم مستهدفات رؤية المملكة الطموحة، مشيرا معاليه إلى كثير من الفرص التي يمكن الاستفادة منها في السوق الرقمي السعودي، والذي يشهد نموا سريعا في المنطقة.

ودعا السواحة رواد ورائدات الأعمال إلى مواصلة العمل على تطوير مشاريعهم، لتواكب التطورات المستمرة في التحول الرقمي، مشيدا بقطاع الأعمال في منطقة المدينة المنورة، والتفاعل المستمر مع مبادرات الوزارة التي تدعم رحلة التحول الرقمي.