شكرا لقرائتكم خبر تعاون بين البحر الأحمر الدولية وأوراكل للاستفادة من منصة أوبرا كلاود للضيافة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية عن تعاونها مع «أوراكل» لتقديم حلولها التقنية في مجال الضيافة للمرة الأولى في المملكة والتي تشمل منصة «أوبرا كلاود» (OPERA Cloud) الرقمية للضيافة.

وستكون بهذا منتجعات «البحر الأحمر الدولية»– «منتجع ثول الخاص» وشيبارة ودزرت روك – أول المنتجعات السعودية المستفيدة من أحدث حلول تقنيات «أوراكل السحابية» الرقمية للضيافة، ويأتي ذلك في أعقاب قرار الشركة للاستثمار في توفير هذه الحلول في المملكة، من خلال خوادم «أوراكل السحابية» الموجودة في مدينة جدة.

وأفاد الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر الدولية جون باغانو أن منصة «أوراكل» أكدت رغبتها في أن تكون جزءا من التحول الذي يحدث في المملكة، وخاصة في مجال الضيافة، وبفضل خبرتهم أصبح لدى «البحر الأحمر الدولية» الأدوات التقنية اللازمة لتقديم تجارب استثنائية للزوار، وتلبية احتياجاتهم المختلفة».

من جانبه أشار نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام بـ «أوراكل» للضيافة أليكس ألت، إلى أن المملكة تعد اليوم من قصص قطاع الضيافة الأكثر إثارة في العالم، ومن خلال توجهاتها الرائدة لسن نهج مستدام في مجال السياحة، تعد «البحر الأحمر الدولية» رائدة هذا التحول والآن، ستكون «أوراكل» جزءا من تشكيل مستقبل القطاع في المنطقة أيضا».

وتوفر منصة «أوراكل» أوبرا كلاود (OPERA Cloud) الرقمية للضيافة حلا متكاملا لإدارة الخدمات الفندقية، للمساعدة على توفير الخدمات للضيوف بأعلى كفاءة ممكنة.

أول المنتجعات المستفيدة: