مشاريع الترفيه السعودية تنضم لمجموعة القدية للاستثمار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة القدية للاستثمار دخول شركة مشاريع الترفيه السعودية (سفن) لتصبح ضمن مجموعة شركاتها، بما يعزز منظومة العمل، ويحقق التكامل بين أنشطتهما في القطاع.

وتدعم (سفن) خلال انضمامها إلى شركة القدية للاستثمار، أهداف المجموعة في تطوير مفهوم اللعب، وتعزيز المواهب والقدرات المحلية، إضافة إلى رفع مستوى جودة الحياة بمختلف أنحاء المملكة.

وتهدف (سفن) إلى إعادة تعريف مفهوم الترفيه على مستوى المملكة، وتعزيز تجارب الترفيه للزوار خلال تطوير وتشغيل 21 وجهة ترفيهية في 14 مدينة حول المملكة، باستثمارات تبلغ أكثر من 50 مليار ريال.

تعزيز قدرات

قال العضو المنتدب لشركة القدية للاستثمار، رئيس مجلس إدارة شركة (سفن) عبد الله الداود: «يعد دخول شركة (سفن) ضمن شركة القدية للاستثمار خطوة مهمة تعزز من قدرتنا على تشجيع جميع سكان المملكة، من مواطنين ومقيمين وزوار، على تبني مفهوم اللعب ونشر البهجة، بما له من تأثير إيجابي على المجتمع ككل. كما تهدف إلى تنمية المعرفة والمهارات والإبداع لدى الأفراد. وهي الخطوة التي تهدف في النهاية إلى خلق مفهوم جديد من المرح، وتحسين جودة الحياة، خلال بناء منظومة ترفيهية متكاملة وغير مسبوقة، قادرة على الإسهام بقوة في خطة تنويع اقتصاد المملكة».

خيارات متنوعة

تسعى شركة (سفن) إلى تقديم خيارات متنوعة خلال مناطقها الترفيهية وشراكاتها العالمية مع كبار صناع الترفيه حول العالم، مثل Transformers وPlayDoh من Hasbro و Discovery Adventures من WarnerBrothers و HotWheels من Mattel و ClipNClimb و FlowHouse.

إضافة إلى الخيارات المتعددة من المطاعم والمقاهي التي تلبي احتياجات مختلف الزوار.

إعلان مشاريع

أعلنت (سفن) مسبقا عن تفاصيل مشاريعها في الرياض وتبوك والمدينة المنورة وينبع وأبها، وسيتم الإعلان عن أكثر من 9 مشاريع إضافية سيتم البدء في تنفيذها خلال الفترة القادمة.

ويأتي الإعلان عن دخول شركة (سفن) ضمن شركة القدية للاستثمار، بعد الإعلان عن إطلاق المخطط الحضري لمدينة القدية والعلامة التجارية العالمية للقدية في ديسمبر 2023.

وتسعى القدية إلى أن تصبح في المستقبل القريب المدينة الأبرز على مستوى العالم في مجال الترفيه والرياضة والثقافة، والتي تستهدف استقبال 48 مليون زائر سنويا، بفضل احتوائها على كثير من المعالم والأماكن السياحية ذات المستوى العالمي والطابع المتفرد.

تطوير وتمكين

أطلق صندوق الاستثمارات العامة شركة (سفن) عام 2017، في حين تعد القدية أحد مشاريع الصندوق الكبرى، وتتماشى استراتيجيتها مع جهود الصندوق لتطوير وتمكين القطاعات الواعدة في المملكة، والإسهام في تحقيق مستهدفات تنويع الاقتصاد المحلي وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويعد قطاع الترفيه أحد القطاعات ذات الأولوية محليا في استراتيجية الصندوق، الذي يعمل على تعزيز التكامل بين المشاريع والشركات المملوكة له ضمن القطاع وزيادة كفاءتها التشغيلية، إذ ستستفيد شركة (سفن) من الفرص والقدرات التي ستوفرها شركة القدية للاستثمار.