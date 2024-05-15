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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - «منشآت» أطلقت مبادرة رائد أعمال المستقبل بالتعاون مع وزارة التعليم، لتزويد المشاركين بالمهارات اللازمة وكيفية تطبيقها لبدء أي مشروع تجاري، مما يساعدهم في حل التحديات التي قد تواجه رواد الأعمال في مختلف القطاعات.

وأفادت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» أن المبادرة تستهدف طلاب وطالبات التعليم العام، بهدف اكتساب المهارات المعرفية، وتمكينهم بالخبرات لحل التحديات الريادية، حيث بلغ عدد المشتركين بالموقع الالكتروني نحو 17 ألف مستفيد من جميع مناطق المملكة وتم تفعيل سوق رواد الأعمال بمدينة الرياض بمشاركة 30 مشروعا لطلاب وطالبات تم تأهيلهم من بين 83 مشروعا مسجلا في الموقع.

وتضمنت المبادرة ثلاثة برامج رئيسة من بينها برنامج المهارات الريادية التأسيسية والذي يحتوي على 6 فيديوهات تعليمية قصصية لكل مرحلة دراسية، وبرنامج سوق رواد الأعمال، إضافة إلى مسابقة التحدي الريادي.