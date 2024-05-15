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وأفادت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» أن المبادرة تستهدف طلاب وطالبات التعليم العام، بهدف اكتساب المهارات المعرفية، وتمكينهم بالخبرات لحل التحديات الريادية، حيث بلغ عدد المشتركين بالموقع الالكتروني نحو 17 ألف مستفيد من جميع مناطق المملكة وتم تفعيل سوق رواد الأعمال بمدينة الرياض بمشاركة 30 مشروعا لطلاب وطالبات تم تأهيلهم من بين 83 مشروعا مسجلا في الموقع.
وتضمنت المبادرة ثلاثة برامج رئيسة من بينها برنامج المهارات الريادية التأسيسية والذي يحتوي على 6 فيديوهات تعليمية قصصية لكل مرحلة دراسية، وبرنامج سوق رواد الأعمال، إضافة إلى مسابقة التحدي الريادي.
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