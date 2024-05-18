شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى فى الأسواق اليوم السبت تسجل استقرارًا ملحوظًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق، اليوم السبت 18 مايو 2024، استقرارًا ملحوظًا بين 320 و 420 جنيها للكيلو حسب القطعية، وفي بعض المنافذ بمناطق متفرقة تكون الأسعار متفاوتة تصل إلى 300 جنيه للكيلو، في حين يجرى طرح الكيو في منافذ أمان بسعر 290 جنيها إلى 320 جنيهات للكيلو، وبعض القطعيات في المنافذ الحكومية بسعر 330 جنيها.

وفيما يتعلق بأسعار اللحوم الضأن، فأن سعر الكيلو يتراوح بين 450 و475 جنيها حسب القطعية، وفي المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.

وسجل سعر كيلو كباب الحلة 320- 350 جنيها، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 340 و390 جنيها للكيلو.

ويشهد سوق اللحوم، استقرارًا ملحوظًا في الأسعار خلال الفترة الحالية، مع ضخ معروض كبير في الأسواق عبر المنافذ والشوادر المختلفة من أجل المساهمة في ضبط الأسعار.