شكرا لقرائتكم خبر عن شركات البورصة توزع 24.9 مليار جنيه أرباحًا نقدية على المساهمين منذ بداية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وزعت شركات البورصة المصرية، أرباحًا نقدية بقيمة 549 مليون جنيه حتى يوم 12 من شهر مايو 2024، ليرتفع إجمالي حصيلة الأرباح النقدية الموزعة منذ بداية العام 24.9 مليار جنيه.

وخلال الأسبوع الماضي، وزعت شركات مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، والصناعات الغذائية العربية-دومتي، والعربية للمحابس، كوبونات نقدية بقيمة 1.65 جنيه، 0.5 جنيه، 0.1 جنيه، على التوالي.

وخلال شهر أبريل الماضي، صرفت شركات السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، والمصريين للإسكان والتنمية والتعمير، وكفر الزيات للمبيدات والكيماويات، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والعربية للمحابس، ودلتا للطباعة والتغليف، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، وبنك التعمير والإسكان، العربية للصناعات الهندسية، وإيديتا للصناعات الغذائية، كوبونات نقدية بقيمة 1.5 جنيه، 0.02 جنيه، 0.6 جنيه، 2 جنيه، 0.1 جنيه، 2 جنيه، 0.5 دولار، 3 جنيهات، 0.037 جنيه، 0.429 جنيه، على التوالي.

كما صرفت شركات العربية للخزف-سيراميكا ريماس، والمصرية للاتصالات، وبنك كريدي اجريكول مصر، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وجي بي كوربوريشن، والملتقى العربي للاستثمارات، والمصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، والنساجون الشرقيون للسجاد، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، والمالية والصناعية المصرية، والقابضة المصرية الكويتية، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية كوبونات نقدية بقيمة 0.025 جنيه، 1.5 جنيه، 1.146 جنيه، 0.55 جنيه، 0.2 جنيه، 0.05 جنيه، 0.5 دولار، 1.25 جنيه، 2 جنيه، 7 جنيهات، 2.889 جنيه، 0.188 جنيه، على الترتيب.

وصرفت شركات البورصة أرباحًا بلغت 51.2 مليار جنيه خلال عام 2023 مقابل 36.3 مليار جنيه خلال عام 2022، مقابل 17.5 مليار جنيه خلال عام 2021، مقابل 23.7 مليار جنيه خلال عام 2020، مقابل 26.3 مليار جنيه خلال عام 2020، و23.9 مليار جنيه خلال عام 2019، و29.9 مليار جنيه خلال عام 2018، و20.1 مليار جنيه خلال عام 2017، و12.2 مليار جنيه خلال عام 2016.

وتعرف توزيعات الأرباح النقدية، بأنها مقدار ما تدفعه الشركات في توزيعات أرباح الأسهم كل سنة بالنسبة لسعر سهمها.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.