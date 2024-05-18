شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 31 قرار غلق وتشميع لمحال وحضانات ومراكز دروس خصوصية مخالفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت الإدارات المختصة بجهازي تنمية مدينتي الشيخ زايد والسادات، 31 قرار غلق وتشميع لمحال وحضانات ومراكز دروس خصوصية مخالفة بمدينتي الشيخ زايد والسادات، وذلك بالتعاون مع الشرطة المختصة.

وقال المهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إن اللجنة الدائمة لتنفيذ قرارات الإزالة والتعديات والإشغالات والغلق والإخلاء الإدارى والسحب بالجهاز، قامت بشن حملة موسعة بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالجهاز، بالاشتراك مع شرطة التعمير والشرطة المختصة، أسفرت عن تنفيذ 20 قرار غلق وتشميع للمحال التى تعمل بدون ترخيص، بالحي الأول ومول المعز بالمدينة.

وأوضح رئيس الجهاز، أن الغلق تم لمخالفة القوانين واللوائح المنظمة لذلك، نظراً لقيام بعض المواطنين بمزاولة أنشطة تمارس بأماكن غير مصرح بمباشرة أنشطة مهنية أو تجارية بها كالوحدات السكنية سواء بالعمارات، أو قطع الأراضي أو البدروم أو الجراج، محذرا المخالفين من إعادة فتح المحال أو البدرومات إلا بعد الرجوع للإدارات المعنية بالجهاز لتوفيق أوضاعها.

وأضاف رئيس الجهاز، أن من يقوم بفض الشمع الأحمر، يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حياله.

وأكد رئيس الجهاز استمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة يومياً، وأنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يتم القضاء نهائيا على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة، مطالباً أصحاب المحال العامة والتجارية بضرورة الالتزام بشروط التراخيص، منعاً للوقوع تحت طائلة القانون.

وفي السياق ذاته، صرح المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بأنه تم تنفيذ 11 قرار غلق وتشميع لحضانات أطفال ومراكز دروس خصوصية مخالفة بالمناطق السكنية الثالثة والسكنية السابعة، ومحور خدمات الحى السادس، والسكنية الحادية عشرة، لمخالفتها النشاط والعمل بدون ترخيص.

وأضاف رئيس الجهاز، أن الحملة تحت إشراف المهندس أسامة محمد على، نائب رئيس الجهاز للتنمية وبالتعاون مع شرطة التعمير وإدارة الأمن وادارة التنمية والأحياء والشئون القانونية والعلاقات العامة بالجهاز.

وأكد رئيس الجهاز، أن تلك الحملة سيتبعها عدد من الحملات المكثفة وبشكل شبه يومى، بجانب شن حملات ليلية مفاجئة على جميع الإشغالات والمخالفات الموجودة داخل أحياء المدينة، مؤكداً على إدارات الجهاز المختصة تطبيق القانون بحزم على الجميع.