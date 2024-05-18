شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن فى مصر.. البيض يتراجع والفراخ تسجل 78 جنيها بالمزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر تطورات بورصة الدواجن، في الأسواق المصرية، اليوم السبت 18 مايو 2024، وسجلت أسعار الفراخ اليوم في الأسواق تسليم أرض المزرعة مستويات 78 و 80 جنيها، ويصل سعر الكيلو للمستهلكين ما بين 87 إلى 90 جنيها.

ويسجل سعر الفراخ الساسو تسليم أرض المزرعة بين 96 و 97 جنيها، والفراخ الأمهات البيضاء تسليم أرض المزرعة تسجل مستويات بين 74 إلى 76 جنيها.

ويسجل سعر كيلو الفراخ في الأسواق للمستهلكين حوالي 90 جنيها للكيلو، وبعض الأسواق 87 جنيها، وقد يصل إلى 91 جنيها في مناطق أخرى بحسب تكاليف ومكاسب التجار.

في ذات السياق استقرت أسعار البيض في السوق المصري لتسجل أدنى مستوى منذ قرابة 7 أشهر ليبلغ سعر كرتونة البيض بالمزرعة 115 جنيها للأبيض و 120 للأحمر و 125 للبيض البلدي.

وكانت أسعار الفراخ وصلت إلى مستويات قياسية خلال شهر رمضان الماضي بسعر تجاوز 105 جنيهات للكيلو في حين يسجل السعر الحالي في الأسواق للمستهلكين 85 جنيها للكيلو.