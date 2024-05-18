شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 18 مايو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر الذهب بمصر خلال الأسبوع الماضي بدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي في ظل الارتباط بينهما خلال الفترة الأخيرة، إلا أن التأثير الإيجابي على سعر الذهب المحلي جاء معتدل بشكل كبير دون مضاربات سعرية كبيرة بسبب التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3623 جنيها.

عيار 21 يسجل 3170 جنيها.

عيار 18 يسجل 2717 جنيها.

عيار 14 يسجل 2113 جنيها.

الجنيه الذهب 25360 جنيها.

الذهب في مصر خلال أسبوع

خلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب المحلي بمقدار 35 جنيه ليسجل ارتفاع بنسبة 1.1% حيث أغلق عند المستوى 3170 جنيه بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 3135 جنيه للجرام بدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي في ظل ارتباط السعر المحلي بالعالمي خلال الفترة الأخيرة مع غياب تأثير عوامل التسعير الأخرى للذهب المحلي.

تداولات الأسبوع شهدت أيضاً فترات طويلة من التذبذب والصعود المعتدل في السعر، مما يدل على ضعف زخم الصعود وغياب المضاربات السعرية خاصة في ظل تراجع سعر صرف الدولار.

سجل سعر صرف الدولار في البنوك متوسط 46.95 جنيه لكل دولار بعد أن كان عند 47.40 جنيه لكل دولار مطلع الأسبوع الماضي.