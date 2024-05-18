الحكومة تعتزم تطوير فندق النيل "ريتزكارلتون" بميدان التحرير لزيادة العائد

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القاهرة - سامية سيد - تعتزم الحكومة من خلال شركة مصر للفنادق، تطوير فندق النيل "ريتز كارلتون" بميدان التحرير، لاستغلال زيادة الإشغال الفندقي في زيادة عوائد الدولة من السياحة، وفق خطة الموازنة التقديرية للشركة لعام 2024/2025 المرسلة للبورصة المصرية.

وتتضمن خطة تطوير فندق النيل "ريتز كارلتون" تطوير وتحديث الغرف و"السويتات" ومنطقة المدخل الرئيسي والنافورة، حيث يضم الفندق 331 غرفة وجناح فندقي، ونظرًا لمضي ما يقارب 9 سنوات على افتتاح الفندق، تعمل الشركة على التعاقد مع مكتب مدير مشروع واستشاريين متخصصين للبدء في وضع تصور لتطوير تصميمات الغرف والسويتات وتطوير تكنولوجيا المعلومات في الفندق، للمحافظة على الميزة التنافسية مع الفنادق المثيلة، وتطوير مداخل الفندق، نظرًا للإقبال الشديد على الفندق، وازياد دخول السيارات من كورنيش النيل.

كما تتضمن الخطة تطوير مطعم ومنطقة التراس بفندق النيل "ريتز كارلتون"؛ لتعظيم الإيرادات من هذه المنطقة، وكلفت شركة ماريوت لوضع تصميم جديد ومتطور ليدار بمعرفة شركة ريتز كارلتون، وجاري التجهيز للطرح على المقاولين المتخصصين، ويستهدف من هذا التطوير الاستفادة من الموقع المتميز للفندق على كورنيش النيل؛ لتعظيم الإيرادات.

وكذلك تتضمن خطة شركة مصر للفنادق، التعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية لتطوير مطعمين بفندق النيل "ريتزكارلتون"، وذلك في ظل زيادة الإقبال على المطاعم بالفندق.

وارتفع متوسط نسب الإشغال بفندق النيل ريتز كارلتون إلى 75% خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي الفترة من (1 يناير وحتى 31 مارس عام 2024)، محققًا إيرادات بقيمة 313.2 مليون جنيه، وحقق كازينو الألعاب إيرادات بقيمة 112.4 مليون جنيه، وتستهدف الشركة زيادة متوسط نسب الإشغال إلى 82%، وزيادة متوسط سعر بيع الغرفة إلى 13226 جنيه.