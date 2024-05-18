شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 83.98 دولار لخام برنت و80.06 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعارالنفط 83.98 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 80.06 دولار للبرميل، وذلك عند التسوية الجمعة، حيث ارتفعت الأسعار وسجل خام برنت أول مكسب أسبوعى فى ثلاثة أسابيع .

وارتفعت أسعار النفط خلال ساعات التداول الآسيوية، أمس الجمعة، بدعم من مؤشرات على تحسن الطلب العالمي، وتباطؤ التضخم في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاع أسبوعي 1%، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس لتحقيق مكسب أسبوعي عند 2%.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي على النفط هذا العام سينمو 1.1 مليون برميل يوميًّا، بانخفاض 140 ألف برميل يوميًّا عن توقعاتها السابقة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ضعف الطلب في الدول المتقدمة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.