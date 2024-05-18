شكرا لقرائتكم خبر عن 24.5% نسبة انخفاض عدد الوفيات في حوادث الطرق عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهـــاز المركـزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت النشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات والقطارات عام 2023.

وكـان مـن أهـم مؤشراتها وصول عدد إصابات حوادث الطرق 71016 إصابة عام 2023 مقابل 55991 عام 2022 بنسبة ارتفاع 27%، وكان أعلى عدد إصابات على مستوى المحافظات في محافظة الدقهلية حيث بلغ 14192 إصابة وأقل عدد إصابات في محافظة الإسماعيلية حيث بلغ 170 إصابة عام 2023.

ويعد شهر أكتوبر أعلي شهور السنة من حيث إصابات حوادث الطرق حيث بلغ 6723 إصابة بينما شهر فبراير هو أقل الشهور حيث بلغ 4690 إصابة عام 2023، وبلغ عـدد إصـابات الــذكور 57198 مصاب عــــام 2023 بينما بلغ عـدد إصابات الإناث 13531 عـــام 2023، و بالنسبة لفئات السـن جاء أعلي عدد مصابين في الفئـــة العمريـــة (-15) بعدد 21151 مصاب ويليه فئة (-25) بعدد 12654 مصاب، بينما أقل عدد كان فئة (+65) بعدد 2127 مصاب عام 2023 .

وجاءت إصابات حوادث الطرق حسب مستخدم الطريق (الركاب) فى المرتبة الأولى بعدد 22454 يليها (مشاه) بعدد 17553 مصاب عام 2023، و بلغ معـدل (مصاب /100 ألـف نـسـمة) 67.5 مصاب عام 2023 مقابل 54.0 مصاب عام 2022 بنــسبة ارتفاع 25%.

وبلغ عدد متوفـين حوادث الطرق 5861 متوفي عام 2023 مقابـل 7762 عام 2022 بنسبة انخفاض 24.5٪، وأعلى عدد للمتوفين على مستوى المحافظات في محافظة القاهرة حيث بلغ 718 متوفي وأقل عدد وفيات في محافظة شمال سيناء حيث بلغ 18 متوفي عام 2023.

ويعد شهري يناير وابريل أعلي شهور السنة من حيث وفيات حوادث الطرق حيث بلغا 540 متوفي بينما شهر ديسمبر هو أقل الشهور حيث بلغ 431 متوفي عام 2023، وبلغ عدد وفيات الذكور 4902 متوفي بينما بلغ عدد وفيات الإناث 959 متوفى عام 2023، وبالنسبة لفئات السن جاء أعلي عدد متوفين في الفئـــة العمريــة (-15) بعدد 1409 متوفي ويليه فئـة (-35) بعدد 891 متوفي، بينما أقل عدد كان فئة (أقل من 5 سنوات) بعدد 291 متوفي عام 2023.

وجاءت متوفين حوادث الطرق حسب مستخدم الطريق (المار بالطريق) في المرتبة الأولى بعدد 2199 يليها (السائق) بعدد 1442 متوفي عام 2023، وبلغ معـدل القسـوة (عدد الوفيات لكل 100 مصاب) 8.3 متوفي عــام 2023 مقابل 13.9 متوفي عام 2022 بنسبة انخفاض 40.3%.

وبلغ معدل( متوفي / 100 ألف نسمة) 5.6 متــوفي عــام 2023 مقابل 7.5 متــوفي عــام 2022بنسبة انخفاض 25.3%، و بـلــغ عــدد حــوادث القــطارات (مسئولية الهيئة ومسئولية الغير) 181حـادثة عـــام 2023 مــقابل 831 عام 2022 بنسبة انخفاض 78.2%، وبـــلغ أعلى عدد حوادث قطــارات (مسئولية الهيئة ومسئولية الغير) علي مستــوى المناطق في منـطقة (الوسطى) بعدد 45 حادثة، و اقل عدد في منطقة (شرق دلتا) بلـغ 20 حادثة .

سجل عدد المتوفـين في حوادث القطارات(مسئولية الهيئة ومسئولية الغير) 53 متوفى عام2023 بينما بلغ عدد المصابين51 مصاب عام 2023، وبـــلغ عدد المتوفــــين في حوادث القطـــــارات(حوادث الأشخاص) 636 متوفى عام2023 بينما بلغ عدد المصابين398 مصاب عام 2023، و بـــلغ عدد المتوفـين في حوادث القطـارات(حوادث العاملين بالهيئة) 5 متوفى عام2023 بينما بلغ عدد المصابين237 مصاب عام 2023 .

وسجل مـعدل حـوادث القطارات عام 2023 بالنسبة للـعـدد التقديري للسكان في منتصف الـعام 0.02(حـادثة /10000نسمة)، بـيـنما بلـغ معـدل الحـوادث بالنسبة لـعدد ركاب القطارات 0.7(حـادثة/ مـليون راكـب)، وبــلغ معدل قســوة حـــوادث القطـــارات 103.9 (متوفي / 100 مصــاب) عام 2023 بينما كـان 120.4 (متوفي / 100 مصاب) متوفى عام 2022 .