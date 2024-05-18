شكرا لقرائتكم خبر عن 84 طن حجم حيازات صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب في الصين خلال أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت حيازات صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب في الصين خلال شهر ابريل إلى 84 طن ذهب من 17 طن، حيث اجتذبت الصناديق 1.3 مليار دولار في ابريل وهو أقوى شهر في اجتذاب الاستثمارات على الاطلاق.

وبالرغم من تراجع مشتريات الصينين من المشغولات الذهبية بسبب ارتفاع الأسعار إلا أن قوة الاستثمار في الذهب عوضت ضعف المشتريات، هذا بالإضافة إلى البنك المركزي الصيني الذي استمر في شراء الذهب للشهر الـ 18 على التوالي.

فقد قام البنك المركزي الصيني في ابريل بإضافة 2 طن من الذهب إلى احتياطاته وهو أبطأ ارتفاع في مشتريات البنك منذ أن استأنف المركزي الصيني الإعلان عن مشتريات الذهب في نوفمبر 2022.

يبلغ إجمالي احتياطيات الصين الرسمية من الذهب الآن 2264 طن، وتمثل 4.9% من إجمالي احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، وهي أعلى نسبة على الإطلاق للذهب. وفقا لمجلس الذهب العالمي جمعت الصين حتى الآن في عام 2024 29 طنا من الذهب، وخلال الأشهر الثمانية عشر الماضية زادت حيازات الذهب بمقدار 316 طنًا أو 16٪.