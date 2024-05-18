شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التنمية الصناعية: الفرص متاحة أمام الاستثمار المحلي والعربي والعالمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تقدم كل ما لديها لتبسيط الإجراءات وتهيئة المناخ الجاذب والمناسب للاستثمار الصناعي بما سينعكس على رفع تنافسية المنتج المصري وتعميق التصنيع المحلي، موضحةً أن الفرصة الآن متاحة أمام كافة التدفقات الاستثمارية المحلية والعربية والعالمية للدخول في السوق المصرية في القطاع الصناعي، خاصةً لصناعات مواد البناء وكذلك للصناعات الهندسية، لاسيما كونهما من القطاعات الصناعية المستهدف استقطاب استثمارات بهما في إطار إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة.

جاء ذلك خلال افتتاح معرضي مشروعات مصر لمواد البناء والتشييد (إيجيبت بروجيكس) في دورته السابعة ومعرض "ويندوريكس" للزجاج والألمونيوم وتجاوز عدد الشركات المشاركة فى المعرض 300 شركة، محلية وأجنبية مما يقرب من 15 دولة لعرض منتجاتهم.

وتنوعت المنتجات المعروضة بالمعرض، لتشمل كافة قطاعات مواد البناء مثل الرخام والجرانيت والجبس والأسمنت والطوب والسيراميك والدهانات ومنتجات كيماويات مواد البناء والدهانات والمواد العازلة والأبواب والشبابيك والزجاج.

وأشادت رئيس الهيئة خلال جولتها بمنتجات الشركات المحلية العارضة، وتميزها بالجودة العالية بما يؤهلها لمنافسة منتجات كبرى الشركات العالمية، خاصة مع تنافسية السعر وبتلك المواصفات العالمية التى تسمح لها بالتصدير لكبرى الأسواق العالمية، لاسيما مع استراتيجية الدولة نحو الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.

وشهد المعرض وفود بعثة رجال أعمال من الدول الأفريقية والعربية للتعرف على منتجات المعرض وبحث عقد شراكات ثنائية لها مع الشركات المصرية.

كما قامت رئيس الهيئة والوفد المرافق بتفقد جناح الهيئة العامة للتنمية الصناعية المميز بالمعرض. والذي تهدف الهيئة من خلاله التعريف بدور الهيئة والخدمات التى تقدمها للمستثمر الصناعي وحزمة التيسيرات الكبيرة التى أقرتها الحكومة المصرية، وكذلك الهيئة في مجالات عديدة، منها تخصيص الأراضي الصناعية، ومنح التراخيص الصناعية، والسجل الصناعي. وكذا الرد على استفسارات زوار المعرض.