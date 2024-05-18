شكرا لقرائتكم خبر عن مركز تدريب "المحطات المائية" يحصل على تجديد شهادة الأيزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس هشام كمال رئيس شركة المحطات المائية أن مركز تدريب الشركة حصل على تجديد شهادة الأيزو (9001/2015) لعام جديد، موجها الشكر لجميع العاملين بالمركز والقائمين على إدارة الجودة بالمركز.

وأضاف كمال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن مسئولي الشركة حرصوا على تنظيم حفل تكريم للعاملين بمركز تدريب شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، بقيادة المهندسة صباح غلاب مدير عام التدريب والقائم بأعمال رئيس قطاع التدريب، والمهندس محمد عبد الغفور مدير عام مركز التدريب، فريق الجودة بقيادة المهندس سيد صبحى، والمهندسة ماريان، محمد مبارك وبحضور الدكتور حازم الشورى رئيس مركز اعداد القادة التابع للشركة القابضة لكهرباء مصر.

وتضم شركة المحطات المائية التى تعتبر إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر 6 محطات لتوليد الكهرباء كهرمائية 3 محطات بمحافظة أسوان وهم محطة السد العالي، محطة خزان أسوان 1، محطة خزان أسوان 2، ومحطة نجع حمادى بمحافظة قنا ومحطة إسنا بمحافظة الأقصر ومحطة أسيوط التى تعتبر أحدث محطة كهرومائية.