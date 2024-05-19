شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للغزل والنسيج يتفقد مصانع مصر إيران ويطالب بزيادة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى زيارة مفاجئة تفقد الدكتور أحمد شاكر، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، مصانع شركة مصر إيران بالسويس؛ للوقوف على سير العمل ومتابعة توجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال للمصانع مؤخرا.

وشدد رئيس القابضة للغزل والنسيج على أهمية زيادة الإنتاج، واستمرار عمليات التحديث المستمر للماكينات؛ للارتقاء بالجودة، بما يضمن حسن تسويق منتجات الشركة .

استقبل رئيس القابضة خلال زيارته، علاء شوقي العضو المنتدب التنفيذي للشركة والمهندس أشرف بدوي عضو مجلس الإدارة، وسط فرحة من العاملين لاستنار تشغيل المصانع وعدم توقفها.



جدير بالذكر أن شركة مصر إيران للغزل والنسيج متخصصة في انتاج الخيوط الرفيعة والمحروقة المحررة وقد تعرضت للإهمال الشديد لمده سنوات إلا انه في الفترة الأخيرة ونتيجة لاهتمام الدولة بإحياء صناعة الغزل والنسيج ووفق توجيهات وزير قطاع الأعمال والشركة القابضة تم تزويد الشركة بقطع الغيار والماكينات التي تحتاجها من ماكينات شركات قطاع الأعمال المخردة، بجانب مدها بالأقطان اللازمة لتشغيل المصانع.