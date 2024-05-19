تفاهم بين شركة الدرعية وكلية لندن لإدارة الأعمال في التدريب والتطوير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة الدرعية وكلية لندن لإدارة الأعمال مذكرة تفاهم مشتركة، للتعاون في مجال التدريب والتطوير، وإجراء الأبحاث والدراسات ذات العلاقة بأعمال ومشروعات الجانبين، وتبادل الزيارات واللقاءات المشتركة للمسؤولين، وذلك في إطار توجهات شركة الدرعية ببناء شراكات متنوعة مع العديد من المؤسسات والمنظمات والشركات العالمية.

جاء ذلك، على هامش مشاركة الجانبين في مؤتمر مبادرة «Great Futures» التي احتضنتها مدينة الرياض مايو الجاري، كونها جزءا من مبادرات مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي البريطاني، حيث وقع المذكرة من جانب شركة الدرعية، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية، جيري إنزيريلو، فيما وقعها من جانب كلية لندن لإدارة الأعمال، عميد كلية لندن لإدارة الأعمال فرانسوا أورتالو ماجني.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تنفيذ برامج تدريبية ومبادرات تطويرية للكوادر والكفاءات من منسوبي الشركة، والتعاون في تبادل الإحصاءات والدراسات ذات العلاقة بما يخدم أهداف وتوجهات الجانبين، إضافة إلى العمل على تطوير الأبحاث والدراسات المشتركة، كما تم الاتفاق على تعميق التعاون من خلال تبادل زيارات المسؤولين والوفود، وتنظيم الفعاليات المختلفة، لخدمة مشروعات وأعمال الجانبين.

وتأتي مشاركة شركة الدرعية في مؤتمر مبادرة «Great Futures» لتسليط الضوء على مشروعاتها الثقافية والتراثية والسياحية في الدرعية، وحجم التحول الكبير والأعمال التي يتم تنفيذها وفق أعلى معايير الاستدامة وجودة الحياة، ضمن جهودها لتحويل الدرعية إلى وجهة ثقافية عالمية، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في مشروعاتها المختلفة أمام المنظمات والشركات البريطانية المشاركة في المؤتمر.