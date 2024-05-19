شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار تذاكر ومواعيد زيارة متحف شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعد متحف شرم الشيخ أول متحف للآثار المصرية بمحافظة جنوب سيناء، ليسلط الضوء على الدور الذي لعبته الحضارة المصرية على مر العصور، ومظاهر الاندماج الحضاري بينها وبين غيرها من الحضارات الأخرى التي تعاقبت على أرضها، وعلاقة المصريين بالبيئة المحيطة بهم، كما أنه يعتبر مركزاً ثقافياً وملتقى للحضارات الإنسانية كواحد من المقاصد السياحية الرئيسية بالمحافظة. بدأت فكرة إنشاء المتحف عام 1999، حيث بدء العمل في المشروع عام 2003، ولكنه توقف عدة مرات حتى 2017، وتفضل فخامة رئيس الجمهورية بافتتاحه عام 2020.

يتكون مبنى المتحف من طابقين يضمان مجموعة من القطع الأثرية التي تعكس نشأة الحضارة المصرية وتطورها وكيف أبدع المصريون القدماء في العديد من المجالات، كما يسلط الضوء على الإنسان المصري وسلوكه تجاه البيئة من حوله، وكيفية التعايش مع كائناتها التي قدسها ورعاها واستمد منها العديد من المعاني المختلفة في رحلته مع الحياة، بالإضافة إلى توضيح إسهامات مصر كملتقى للحضارات في خلق أواصر التواصل واستيعاب الثقافات الوافدة إليها وتأصيل فكرة التعايش وقبول الآخر. هذا إلى جانب معروضات من التُراث السيناوي، مجوهرات أسرة محمد علي، السفن الجنائزية، الحمامات الرومانية، العالم الآخر، ومجموعات من أدوات التجميل وأواني العطور.

أسعار تذاكر الزيارة:

للمصري: 40 جنيها.

للطالب المصري: 20 جنيها.

للأجنبي: 200 جنيه.

للطالب الأجنبي: 100 جنيه.

مواعيد الزيارة:

من 10 صباحًا حتى 1 ظهرًا

ومن 5 مساءً إلى 11 مساءً