شكرا لقرائتكم خبر دعوة لتطوير شهادات الهيدروجين النظيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا برنامج حوار بعنوان «آفاق الهيدروجين»، نظمته وزارة الطاقة بالتعاون مع السفارة الأمريكية في الرياض، إلى ضرورة العمل المشترك لتطوير شهادات الهيدروجين النظيف، مع التركيز على الانبعاثات دون المصادر، لزيادة الثقة والوضوح في السوق العالمي.

وأكد المختصون خلال الحوار الذي شهد مشاركة وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر غرانهولم، أهمية الاستثمار في البنية التحتية لإنتاج ونقل الهيدروجين، مشيرين إلى الجهود المبذولة في تطوير البنية التحتية المحلية في المنطقة الشرقية والغربية، بالإضافة إلى الجهود العالمية.

وأشادت وزيرة الطاقة الأمريكية بجهود المملكة في تطوير الهيدروجين الأخضر والنظيف وبالطاقات الشابة الواعدة، وأكدت على طموح الولايات المتحدة الأمريكية لإنتاج 50 مليون طن سنويا من الهيدروجين النظيف بحلول عام 2050.

وتضمن الحوار الذي استضافه مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، جلستين نقاش تناولتا تسريع إنتاج الهيدروجين النظيف، تطوير السوق العالمي، والتقنيات الحديثة لنقل وتخزين الهيدروجين. ونوقشت تجربة المملكة في إنشاء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم بمدينة نيوم والدروس المستفادة منها.