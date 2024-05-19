شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم الأحد 19 مايو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الخضروات هبوط جديد اليوم الأحد، لتسجل الطماطم 3 إلى 5 جنيهات في سوق الجملة والبطاطس 5 إلى 11 جنيها والبصل سجل أقل سعر في قرابة 10 أشهر تقريبًا مسجلاً 5 إلى 7 جنيهات والكوسة 5 إلى 9 جنيهات.

وبحسب شعبة الخضروات، فإن هناك معروضا كبيرا في السوق بدعم من ظهور المحصول الجديد لبعض الحاصلات الزراعية ومن ثم حدوث انخفاضات متتالية مثل البصل الذي تراجع بصورة حادة ليكون الكيلو في الأسواق بين 10 إلى 12 جنيها حالياً وفق حاتم النجيب نائب رئيس الشعبة.

وسجلت أسعار الملوخية مستويات 7 و 9 جنيهات والبامية 25 إلى 35 جنيها والسبانخ 7 إلى 10 جنيهات والقلقاس 20 إلى 23 جنيها والثوم يسجل 40 إلى 55 جنيها والبسلة 24 إلى 30 جنيها .

وسجلت أسعار الفلفل الرومي البلدي 4 إلى 9 جنيهات والباذنجان الأبيض 10 إلى 13 جنيها و والباذنجان البلدي 9 و 12 جنيها و والباذنجان الرومي 4 إلى 14 جنيها.