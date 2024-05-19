شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار يواصل التراجع ويسجل 46.81 جنيه فى البنك الأهلى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الدولار تراجعه، خلال تعاملاته الأولى اليوم الأحد 19-5-2024، أمام الجنيه المصرى بكل البنوك العاملة فى مصر، وسجل بالبنك الأهلى المصرى عند سعر 46.81 للشراء، 46.91 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 46.82 جنيه للشراء، 46.92 جنيه للبيع.

وكان سعر الدولار بدأ سلسة من التراجعات خلال تعاملات الأسبوع الماضي، من مستويات أعلي من 48 جنيه للدولار إلى مستويات 46 جنيه للدولار، وما زال يواصل التراجع، مع بعض عمليات التصحيح خلال التعاملات.

وفى بنك الإسكندرية، سجل 46.82 جنيه للشراء، 46.92 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 46.83 جنيه للشراء، 46.97 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

46.83 جنيه للشراء.

46.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

46.81 جنيه للشراء.

46.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

46.84 جنيه للشراء.

46.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

46.82 جنيه للشراء.

46.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

46.82 جنيه للشراء.

46.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى التجاري

46.8 جنيه للشراء.

46.9 جنيه للبيع.