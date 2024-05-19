شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يُتابع موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جانباً من الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بمدن السادات والعاشر من رمضان وحدائق العاصمة.

وأشار وزير الإسكان إلى أن المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تستهدف توفير المسكن الملائم والميسر لمختلف شرائح الدخل من المواطنين سواءً بالمدن الجديدة أو المحافظات، حيث تستهدف المبادرة 3 محاور من أصحاب الدخول وهي " محور محدودي أو منخفضي الدخل، ومحور متوسطي الدخل، ومحور فوق المتوسط أو المتميز "، كما يتم التخطيط لإتاحة فرص العمل المناسبة والخدمات بالأماكن التي يتم تنفيذ الوحدات بها، بهدف الوصول إلى مجتمعات عمرانية متكاملة ومخططة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة تكثيف العمالة والمعدات بمواقع المشروعات المختلفة بالمبادرة، ودفع العمل بمشروعات المرافق والطرق، وتنفيذ مشروعات الخدمات بالتزامن مع تنفيذ الوحدات، لتسليم الوحدات لمستحقيها كاملة المرافق والخدمات، مشدداً على سحب الأعمال من الشركات التي يثبت تقاعسها عن التنفيذ بعد استيفاء كافة الإجراءات، وعدم إسناد أعمال لها مستقبلاً.

وأفاد الوزير بأنه يجري بالمبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " تنفيذ وحدات سكنية نموذج الإسكان الأخضر، حيث يتم من خلال هذا النوع من الوحدات استخدام مواد بناء صديقة للبيئة تعمل على توفير حوالي 25% من استخدام الطاقة والمياه، بجانب استخدام التصميمات المميزة، بهدف تطبيق معايير الاستدامة في تنفيذ المشروعات.

وفي الإطار نفسه، قام المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بجولة تفقدية رافقه خلالها مسئولو الجهاز، لمتابعة الأعمال والمشروعات الجارى تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين ".

واستهل المهندس ياسر عبدالحليم، الجولة بالمرور على أعمال تنفيذ العمارات المتبقية من المرحلة الخامسة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية " سكن لكل المصريين " بحى الفردوس بعدد ٩٦ عمارة سكنية بمساحة 90 مترا للوحدة وتضم 3 غرف وصالة، وعمارة سكنية بمساحة 75 مترا للوحدة، تضم غرفتين وصالة، كما تفقد عمارات المبادرة بحى النور بعدد ٥١ عمارة سكنية نموذج 90 متراً للوحدة تضم ٣ غرف وصالة للوحدة.

وشدد المهندس ياسرعبدالحليم، على دفع عجلة العمل، وسرعة الانتهاء من جميع الأعمال سواءً التشطيبات الداخلية للوحدات، وتنسيق الموقع العام وتسليم العمارات، وكذا أعمال تنفيذ شبكات الاتصالات والكهرباء والطرق وفقاً لخطة التسليم.

وفي مدينة العاشر من رمضان، تابع مسئولو الجهاز استكمال الأعمال الجارية بموقع مشروع تنفيذ ٩٨ عمارة بالمبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بشرق حي الأندلس بمساحة ٩٠ مترا للوحدة، كما تمت متابعة استكمال الأعمال الجارية بموقع مشروع تنفيذ 52 عمارة ضمن المرحلة الرابعة بالمبادرة شرق حي الأندلس بمساحة ٧٥ مترا للوحدة.

كما تمت متابعة استكمال الأعمال الجارية بالمبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " النموذج الأخضر المرحلة الخامسة بحي الزقازيق الجديدة، والذي يضم حوالي 2224 وحدة سكنية نموذج 90م2 ونموذج 75م2، بجانب متابعة تنفيذ حوالي 1990 وحدة سكنية نموذج 90م2 ونموذج 75م2 بالإسكان الأخضر بمنطقة الخدمات الإقليمية بمدينة العاشر من رمضان.

وفي السياق ذاته، تفقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، ومسئولو الجهاز، عمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين - محور الإسكان المتوسط " بالمدينة وأعمال المرافق الخاصة بمنطقة ٢٣٥٠ فدانا .

وتجول رئيس جهاز حدائق العاصمة خلال جولته، بإحدى الوحدات السكنية كاملة التشطيب، كما تم التأكيد على ضرورة إنهاء أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية للوحدات بالجودة المطلوبة لتسليم الوحدات لحاجزيها بالصورة المناسبة.

وأشار المهندس عمار مندور، إلى أنه جارٍ حالياً تنفيذ ٢٥٥ عمارة بمحور الإسكان المتوسط بمساحات (١٠٠م - ١١٠م - ١٢٠م ) للوحدة، بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين ".