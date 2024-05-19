شكرا لقرائتكم خبر عن 405 آلاف طن صادرات غذائية بزيادة 125 ألف طن والسودان وهولندا أكبر المستوردين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 18 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 4 - 17 مايو، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة والتي كان على رأسها زيادة الصادرات إلي 405 ألف طن صادرات غذائية بزيادة 125 ألف طن وفيما يلي تطورات أداء سلامة الغذاء خلال أسبوع

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 134 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الفترة الماضية، وتم تسجيل 9 منشآت غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما استوفت 9 منشآت لاشتراطات التسجيل، 2 منشأة لاشتراطات التأهيل و 1 منشأة لاشتراطات الاعتماد.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 94 زيارة، وتم تسجيل 11 منشأة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء وإدراج 7 محطات تعبئة بالقائمة المعتمدة، وأصدرت الإدارة 5184 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 2696 شركة مصدرة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 7920 رسالة بنحو 405 ألف طن بزيادة بلغت 125 ألف طن عن الفترة الماضية لعدد 1880 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 850 صنف من خضروات وفواكه طازجة ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدر البصل الطازج قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 32 ألف طن، يليه بطاطس بإجمالي 30 ألف طن، ثم فاصوليا بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 70 صنف بنحو 95 ألف طن.

ومازالت الموالح تتصدر قائمة الفواكه المصدرة خلال الفترة الماضية بإجمالي 111 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 16 ألف طن، ثم عنب طازج بإجمالي 10 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 60 صنف بنحو 142.500 طن.

ومثلت السودان وهولندا واسبانيا والسعودية أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الفترة الماضية من إجمالي 193 دولة مستوردة.

واحتل ميناء دمياط المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1130 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة بـ 1030 رسالة، ثم ميناء الاسكندرية بإجمالي 1000 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 3160 رسالة بنحو 786 ألف طن لعدد 1050 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 313 صنف من قمح وفول صويا وزيوت متنوعة من 98 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها البرازيل، فرنسا، اندونيسيا وأمريكا.

وتصدر ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 940 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 582 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 474 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 122 منتج و25 شركة، ونفذت 11 زيارة رقابية، كما فحصت الإدارة 883 منتج جديد، وأصدرت 51 شهادة بيع حر.

وقامت غرفة العمليات بالهيئة والتابعة لإدارة السلع الاستراتيجية بالمرور على محافظات القاهرة، الجيزة، الشرقية، الاسماعيلية وبني سويف لمتابعة سير عمل لجان استلام القمح المحلي وتذليل أية عقبات تواجه لجان الاستلام، كما يقوم مديري الهيئة بالمرور الدوري على مواقع تخزين القمح المحلي داخل كل محافظة.

ونفذت الإدارة زيارة تفتيش على صوامع القمح بمحافظة القاهرة، وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 62 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 24 شكوى وجاري فحص 38 شكوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 78 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات القاهرة، الجيزة، شمال سيناء، القليوبية، الغردقة، الاسكندرية، كفر الشيخ وأسيوط مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات خاصة بسلامة الغذاء.

وبالتنسيق مع مباحث التموين تم شن حملة رقابية على إحدى الثلاجات بمنطقة البساتين، وتم ضبط ٤ طن لحم خرفان مجمد منتهي الصلاحية، كما تم شن حملة أخرى على أحد المنشآت غير المرخصة لتجهيز العصائر بشارع طلعت حرب وتم ضبط كمية من الفواكه والعصائر الفاسدة ومجهولة المصدر كما تبين تدني مستوى النظافة وعدم الالتزام بالاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 32 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت بالإدارة 3 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1673 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.

وتم تسجيل 667 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 394 معاينة، فيما استوفت 390 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الفترة الماضية.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 36 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القاهرة، الجيزة، الدقهلية، القليوبية، الغربية، الشرقية، الاسماعيلية، الاسكندرية، سوهاج، المنوفية، البحر الأحمر، بني سويف، الفيوم، بورسعيد، دمياط، السويس والمنيا.

وتم تسجيل 3 منشآت تخزينية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما استوفت 8 منشآت لاشتراطات الاعتماد.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 23 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الغربية، الاسماعيلية، الفيوم، الجيزة، الشرقية، بني سويف وكفر الشيخ، كما تم استيفاء 4 محالب ألبان خلال الفترة الماضية.

وشاركت الإدارة في اللجنة الفنية للألبان بالهيئة العامة للمواصفات والجودة لمناقشة مقترح مشروع الجبن القريش.

وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 89 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الاسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، القاهرة، الأقصر، السويس، الدقهلية والفيوم، وتم تسجيل 2 مطعم بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الفترة الماضية.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 23 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الجيزة، الدقهلية، الغربية وقنا، وتم تسجيل 2 وحدة طعام فيما استوفت 4 وحدات لاشتراطات الاعتماد وتم إصدار شهادة مؤقتة لها.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 852 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة، و9 تظلمات تتعلق بالأغذية الخاصة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 16 زيارة تفتيش على مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 92 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، وتم إدراج 2 مجزر لحوم بالقائمة المعتمدة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأصدرت الإدارة 33 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

كما قامت الإدارة بشن حملة على بعض المجازر اليدوية في بعض أحياء القاهرة الكبرى، وذلك لتعريف أصحابها والقائمين عليها بالاشتراطات الواجبة لسلامة الغذاء.

أيضًا تم الرد من قبل المفوضية الأوروبية بقبول نتائج عينات الأمعاء المرسلة إلى المعمل الفرنسي لتحليل متبقيات الأدوية مما يسمح باستمرار فتح أبواب التصدير إلى الاتحاد الأوروبي.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 7 مأموريات رقابية في محافظات الجيزة، القاهرة والقليوبية، وتم تسجيل 5 منشآت بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:



وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 50 حملة تفتيشية موسعة على 200 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 6 آلاف قطعة حلوى مجهولة المصدر، 15 طن مخللات بها أعفان وحشرات، 300 كجم شطة وكاكاو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تحرير 10 محاضر نقص اشتراطات.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 20 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو تطبيق الإجراءات التصحيحية لتلك المنشآت.

وتم تنفيذ 10 قرارات نيابة، كما تم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 150 محضرًا، تنوعت مابين محاضر نقص اشتراطات صحية، ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ 1 طن (لحوم، دواجن، كبدة)، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم أيضًا تفتيش وفحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 10 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 67 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (الروضة، ميت أبو غالب، الزرقا، عزبة البرج، فاراسكور، دمياط، كفر البطيخ، كفر سعد).

وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة، كما تم سحب عينات من فسيخ بدون بيانات ومجهول المصدر، والتحفظ على 11 برميل مخللات مجهولة المصدر، وضبط دقيق مدعم داخل مخبز سياحي.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الفيوم بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بشن حملات تفتيشية على 21 منشأة غذائية بمراكز الفيوم، أبشواي ومركز يوسف الصديق، وقد أسفرت الحملات عن تحرير 6 محاضر إدارة منشأة بدون ترخيص، ضبط كمية من مصنعات اللحوم مجهولة المصدر بأحد محلات الجزارة، إعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، وتم عرض جميع المحاضر على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

وفي إطار الدور التوعوي للهيئة القومية لسلامة الغذاء، تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية وتوعية القائمين عليها بدور واختصاصات الهيئة وتوجيههم لضرورة التسجيل والحصول على ترخيص تداول الأغذية، وتم تسجيل 2 فندق سياحي لقرية تونس السياحية بناءً على تلك التوجيهات.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 6 حملات تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، البيئة)، حيث تم المرور على 25 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (مركز المنصورة، ميت غمر، طلخا، دكرنس).

وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 600 كجم منتجات غذائية فاسدة وأخرى تبدو عليها تغير في الخواص، كما تم التحفظ على 244 كجم ( فسيخ، لحوم ودهن حيواني) من قبل الجهات الأخرى، وتحرير 3 محاضر عدم تطبيق الاشتراطات الصحية و 2 محضر عدم إعلان عن الأسعار.

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج 3 حملات تفتيشية موسعة على 8 منشآت غذائية في نطاق مدن ومراكز المحافظة (حي شرق، أخميم، طهطا، حي غرب)، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير 3 محاضر إعدام لمنتجات منتهية الصلاحية (أجبان، سناكس ومقرمشات)، كما تم التوجيه نحو ضرورة الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء والتسجيل بالهيئة.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الإسكندرية بشن 5 حملات تفتيشية على 18 منشأة غذائية، أسفرت عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية (منتجات ألبان، حلوى، بسكويت، مخبوزات)، وتبين وجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء وتم التنبيه على تلك المنشآت الغذائية بضرورة الإلتزام بتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء، وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات المضبوطة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمدينة العاشر من رمضان 3 حملات تفتيشية على 24 منشأة غذائية بمدينة العاشر من رمضان ومدينة بلبيس والصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، وقد أسفرت تلك الحملات عن وجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التنبيه على تلك المنشآت وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات المضبوطة.