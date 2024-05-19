شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية رجال أعمال الإسكندرية تزور ليبيا لبحث فرص التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد وفد من جمعية رجال أعمال اسكندرية وممثلي إدارة الغرفة التجارية المصرية ، عدد من اللقاءات الثنائية مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبية، خلال اليومين الماضيين في عدد من المدن الليبية منها مصراتة، وطرابلس، وبنغازي، لبحث فرص التعاون بين الجانبين.

وتبادل أعضاء جمعية رجال أعمال اسكندرية خلال الزيارة وجهات النظر والرؤى حول الفرص الاستثمارية المتاحة بين مصر وليبيا خلال لقائهم مع أعضاء الغرفة التجارية الليبية برئاسة محمد الرعيض، رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية للتجارة والصناعة والزراعة في ليبيا، بحضور السفير تامر حفني، سفير مصر في ليبيا، ومحمد رافع مدير عام الغرفة الاقتصادية المصرية الليبية في ليبيا.



وناقش الوفد التجاري المصري الذي ضم عدد من الشركات الرائدة لرجال الأعمال، ونظرائهم من رؤساء الشركات وأصحاب الأعمال في لبييا، مجموعة من الملفات المشتركة التي تساهم في فتح أفاق استثمارية وتجارية جديدة، إلى جانب بحث سبل تيسير التعاون بين الطرفين في مختلف المجالات التجارية.

وقدم المهندس هاني أبو السعد، رئيس لجنة الإسكان، الشكر نيابة عن محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، بحضور كل من المهندس شامل النعماني، والمهندس هشام أبو يوسف، والمهندس شريف عبد المعطي أعضاء الجمعية، وقال في كلمته إن هذه الزيارة هدفها استطلاعي لبحث فرص التعاون في مجال الاستثمار في بين مصر وليبيا وخاصة في مجال المقاولات والاستثمار العقاري خلال الفترة المقبلة.



وزار الوفد المصري هيئة الاستثمار في بني غازي، وعرض رئيس هيئة الاستثمار خلال اللقاء تسهيلات الاستثمار في ليبيا، مقدما شرحا لقانون الاستثمار والحوافز المطروحة للمستثمرين سواء استثمار حر مباشر أو بوجود ائتلاف مع شركة ليبية، كما أجرى الوفد زيارات ميدانية لعدد من الشركات الليبية الخاصة القابضة في عدد من المجالات، واتفقوا بشكل مبدئي على تشجيع وتسهيل سبل التعاون لتنمية البلدين.



