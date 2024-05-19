شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة السادس من أكتوبر للفنادق بقيمة 207 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة من خلال شركة السادس من أكتوبر للفنادق والخدمات السياحية خلال جلسة التداول اليوم الأحد بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 72.1 ألف سهم بقيمة 207.1 مليون جنيه، وصفقة على شركة سالم بالون بحجم تداول 14 ألف سهم بقيمة 35 مليون جنيه، وصفقة على شركة ذا سبوت للاستثمار العقاري بحجم تداول 1.054 مليون سهم بقيمة 10.5 مليون جنيه.

وحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 1.3 مليون سهم بقيمة 263.7 مليون جنيه هبر تنفيذ 52 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 6 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 87 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.839 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.024 مليار ورقة مالية بقيمة 6.041 مليار جنيه، عبر تنفيذ 142.4 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.34% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.17%، والعرب على 15.49%، واستحوذت المؤسسات على 40.22% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.77%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 97.5 مليون جنيه، 31.4 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 930.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 651.9 مليون جنيه، 408.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.49% ليغلق عند مستوى 27315 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 5.13% ليغلق عند مستوى 33528 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.44% ليغلق عند مستوى 11758 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.91% ليغلق عند مستوى 5886 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 4.59% ليغلق عند مستوى 8535 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.07% ليغلق عند مستوى 6761 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1620 نقطة.