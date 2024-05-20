شكرا لقرائتكم خبر طرح منتج صح للصكوك الحكومية لمايو بعائد 5.64% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
طرح المركز الوطني لإدارة الدين أمس إصدار مايو لمنتج صح للصكوك الحكومية والمخصص للأفراد، معلنا بدء الاشتراك من أمس ويستمر حتى غد.
وأوضح المركز أنه تم تحديد نسبة العائد عند 5.64%، وسيتم التخصيص في 28 مايو، فيما ستكون فترة الاسترداد من 2 يونيو حتى 5 يونيو، وسيتم دفع مبالغ الاسترداد في 9 يونيو.
والصكوك عبارة عن أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية صادرة عن حكومة السعودية من خلال وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين.
وتم تخصيص منتج صح للأفراد بعوائد مجزية يتم طرحها بشكل شهري حسب تقويم الإصدارات، وتكون فترة الادخار لمدة سنة واحدة بعائد ثابت وتصرف الأرباح المستحقة بنهاية عمر الصك (تاريخ الاستحقاق). والمنتج مخصص للسعوديين والسعوديات من الأفراد فقط ممن هم فوق عمر 18 سنة، شرط أن يمتلك المشترك حسابا في إحدى المؤسسات المالية (شركة الأهلي المالية، وشركة الجزيرة للأسواق المالية، وشركة الإنماء للاستثمار، والبنك السعودي الأول، وشركة الراجحي المالية).
ويتميز المنتج بأنه يوفر عوائد مجزية ومدعوم حكوميا وذو مخاطر منخفضة، إضافة إلى سهولة الاشتراك، ولا يوجد قيود على الاسترداد، كما أنه دون رسوم.
يأتي منتج «صح» ضمن مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية السعودية 2030) الهادفة إلى رفع معدلات الادخار بين الأفراد، من خلال تحفيزهم على استقطاع جزء من دخلهم بشكل دوري وتخصيصه للادخار، إضافة إلى زيادة المعروض من المنتجات الادخارية، وإثراء الثقافة المالية، والتوعية بأهمية الادخار وفوائده للتخطيط لأهداف مستقبلية.
منتج صح للصكوك الحكومية
- إصدار مايو 2024
- نسبة العائد: 5.64%
- مخصص للأفراد السعوديين
- من الـ10 صباحا الأحد 19 مايو 2024
- حتى الـ3 عصرا الثلاثاء 21 مايو 2024
- التخصيص: 28 مايو 2024
- فترة الاسترداد: من 2 يونيو حتى 5 يونيو 2024
- دفع مبالغ الاسترداد: 9 يونيو 2024
كانت هذه تفاصيل خبر طرح منتج صح للصكوك الحكومية لمايو بعائد 5.64% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.