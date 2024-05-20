شكرا لقرائتكم خبر وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت مشاركتها في أعمال النسخة الثانية لأسبوع الإسكان الخليجي، الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال مايو الجاري، لمناقشة التحديات والفرص لتطوير وتنمية مجتمعات عمرانية مستدامة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت مشاركتها في أعمال النسخة الثانية لأسبوع الإسكان الخليجي، الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال مايو الجاري، لمناقشة التحديات والفرص لتطوير وتنمية مجتمعات عمرانية مستدامة. واستعرضت الوزارة جهودها في تنمية وتطوير قطاع الإسكان من خلال المعرض المصاحب لأسبوع الإسكان الخليجي، من خلال جناح تفاعلي يستعرض مشاريع الضواحي السكنية التي تنفذها الشركة الوطنية للإسكان، والخدمات المتطورة التي يقدمها تطبيق «بلدي” في نسخته المطورة، إضافة إلى التعريف بجهود المملكة في جذب الاستثمارات المحلية والدولية واستقطاب أكبر الشركات والمطورين العقاريين. وقدمت الوزارة خلال أسبوع الإسكان الخليجي ثلاث أوراق عمل تستعرض خلالها عددًا من الملفات الإسكانية المهمة؛ من بينها تطبيق الهندسة القيمية في الابتكار والتصميم، وتقليل التكاليف مع الحفاظ على جودة المسكن من خلال التقنيات الحديثة، إضافة إلى تعزيز الهوية والطابع العمراني للمدن.

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.