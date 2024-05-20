شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للتشييد: النصر للمقاولات تنفذ مشروعات بـ1.5 مليار جنيه فى حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور هانى عثمان سليمان، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام أن الشركات التابعة تنفذ مشروعات كبيرة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بقيمة تصل لنحو 20.3 مليار جنيه وسط متابعة يومية من الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام .

وبحسب بيانات القابضة فإن شركة النصر العامة للمقاولات حسن علام تنفذ مشروعات بقيمة تصل لنحو 1.5 مليار جنيه في العديد من المحافظات وبلغت نسبة التنفيذ 71% بحجم عمل مليار و37 مليون جنيه.

أوضحت البيانات أن المشروعات التي تنفذها ، محطات معالجة صرف صحى لعدد 6 قري بقيمة حوالى 521.25 مليون جنيه، ومحطات تدعيم شبكات المياه لعدد 15 قرية بقيمة حوالى 47.46 مليون جنيه، وأعمال رفع كفاءة الصحة لعدد 3 قري بقيمة حوالي 1.5 مليون جنيه .

كما تنفذ تدعيم الاحتياجات لعدد 5 قري بقيمة حوالى 59.25 مليون جنيه، بجانب تنفيذ أعمال الكباري لعدد 3 قري بقيمة حوالى 26.5 مليون جنيه، وبقيمة إجمالية حوالي 656.03 مليون جنيه.

وكشفت البيانات أن الشركة بقيادة المهندس أحمد المحمودى العضو المنتدب الرئيس التنفيذي، تنفذ العديد من مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، منها مشروعات محافظة سوهاج عدد 8 قري بقيمة حوالى 203.05 مليون جنيه، ومشروعات محافظة كفر الشيخ عدد 2 قرية بقيمة حوالى 236.9 مليون جنيه ،و مشروعات محافظة اسيوط عدد 4 قري، بقيمة حوالى 415.5 مليون جنيه، علاوة على مشروعات محافظة البحيرة عدد 6 قري، بقيمة حوالى 235.8 مليون جنيه.