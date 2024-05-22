شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 11 قطاعًا بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها "الموارد الأساسية" بنسبة 2% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع 11 قطاعًا على راسها الموارد الأساسية بنسبة 2%، وهبطت قطاعات الخدمات التعليمية، والطاقة والخدمات المساندة، وخدمات النقل والشحن بنسبة 1.8%، 1.7%، 1.6%، على التوالي، ونزل قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والتجارة والموزعون بنسبة 0.7%.

وانخفض قطاعا البنوك والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.3%، ثم قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، ومواد البناء بنسبة 0.2%، 0.1%، على التوالي، وأخيرًا قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.01%، فيما ارتفعت 5 قطاعات على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 4.8%، وصعد قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.5%، وقفز قطاع العقارات بنسبة 1.7%، وزاد قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.4%، 0.3%، على التوالي.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي (مصر)، وبالم هيلز للتعمير، والشرقية-إيسترن كومباني، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 4 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.839 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 688.6 مليون ورقة مالية بقيمة 4 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 90 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 69.3% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.51%، والعرب على 12.19%، واستحوذت المؤسسات على 40.03% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.96%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 30.8 مليون جنيه، 554.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 65.6 مليون جنيه، 950.3 ألف جنيه، 57.4 مليون جنيه، 461.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 27227 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 33358 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 11721 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 5891 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 8536 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 6816 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 1627 نقطة.