وزيرة التخطيط تلتقي رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية لبحث آليات تعزيز التعاون

القاهرة - سامية سيد - التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك على هامش زيارته لمصر لحضور فعاليات الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية.

ورحبت الدكتورة هالة السعيد، الدكتور محمد بن سليمان الجاسر- رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في بلده الثاني مصر لحضور فعاليات الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي تستضيفها مصر هذا العام.

وأكدت السعيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والمؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والخدمات المتنوّعة التي تقدمها مجموعة البنك منها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، خصوصاً مع توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسسة مع مصر لعام 2024في فبراير 2024، لتقديم حلول تمويلية بمبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي بما يدعم جهود الدولة المصرية لتوفير السلع الغذائية الأساسية والمنتجات البترولية للمواطنين، وكذلك إطلاق المرحلة الثانية من مشروع المرأة في التجارة الدولية في مصر، الممول في إطار المرحلة الثانية برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس 2) الذي تُديره المؤسسة، في نوفمبر 2023، حيث تم انعقاد الاجتماع الأول للجنة تسيير المشروع في 21 مايو 2024، تمهيداً لإطلاق أنشطة المشروع .

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى مجالات التعاون القائمة والمقترحة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، معربة عن التطلّع لتعزيز سُبُل التعاون مع صندوق مصر السيادي، الذراع الاستثماري للدولة، في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجدّدة التي أعربت المؤسسة عن اهتمامها بها، بما يتوافق مع محاور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ووثيقة ملكية الدولة، وغيرها من الخطط والاستراتيجيات القومية التي تستهدف تشجيع القطاع الخاص المصري.

وذلك في إطار وضع استراتيجية متكاملة توضّح آليات دعم أنشطة القطاع الخاص المصري من خلال خدماتها التمويلية المختلفة، بحيث تمثّل تلك الاستراتيجية خارطة طريق للتعاون بين الجانبين في هذا المجال.

ومن جانبه أعرب الدكتور محمد الجاسر عن اعتزاز البنك بهذه الشراكة والعلاقه الاستراتيجيه التي تربطه مع جمهورية مصر العربيه ، احدى الدول المؤسسه لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية و استعداده لمصاحبة مصر في مسيرتها التنموية .