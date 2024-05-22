شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 تجرى اختبار قيادة للسيارة مرسيدس +EQE350 الكهربائية لمدة 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت الزميلة أماني سمير مسئول ملف السيارات في جريدة وموقع الخليج 365 تجربة لأحدث السيارات الكهربائية بالكامل السيارة مرسيدس EQE الجديدة، والتي طرحت مؤخرا بالسوق المصرية، وذلك بدعوة من إدارة العلاقات العامة برئاسة ماري ظريف بشركة مرسيدس بنز – إيجيبت.





وتتوافرالسيارة بفئتين الفئة الأولى +EQE350 وهي التي قمنا بتجربتها علي مدار 4 أيام، وتقدم للسوق المصرية بسعر 4.5 مليون جنيه .





أما الفئة الثانية فهي EQE43 AMG 4MATIC الرياضية والتي يبلغ سعرها 5.4 مليون جنيه .

أهم مواصفات السيارة +EQE350

تأتي السيارة بمحرك خلفي بقوة 292 حصان وعزم 565 للانطلاق من الصفر لـ100 كم/س خلال 6.4 ثوان وصولاً لسرعة قصوى 210 كم/س، تدعم هذه المنظومة بطارية 90.56 كيلوواط/الساعة توفر مدى سير بين 635 و637 كم في الشحنة الواحدة .





شحن السيارة الكهربائية

لضمان أفضل تجربة شحن متميزة لسيارات مرسيدس-بنز الكهربائية في كل الأوقات ، تأتي السيارات الكهربائية الجديدة مع 2 شاحن متطور يتيح للعملاء شحن السيارة بكل بساطة في المنزل وهو الشاحن البطئ حيث يحتاج من 9 إلي 12 ساعة للشحن المنزلي ، والثاني الشاحن السريع حيث يمكن شحن السيارة في محطات الشحن العامة حسب رغبتهم في وقت من 2 الي 3 ساعات تقريبا .





كما يمكن أيضًا شحن السيارة الكهربائية الجديدة في محطات الشحن السريع بالتيار المباشر، وهو ما يشحن أكثر من 50% من طاقة البطارية خلال وقت قصير .





ضمان السيارة

يتم طرح جميع السيارات الكهربائية من مرسيدس-بنز مع باقة متكاملة تغطي الخدمات ما بعد البيع لمدة 6 سنوات بدون حد أقصى للمسافة. ولراحة العملاء، يتمتع ملاك السيارتين EQA وEQB بضمان على البطارية لمدة 8 سنوات أو 160 ألف كيلومتر أيهما أقرب، بينما تتميز EQE وEQS بما في ذلك موديلات الـ SUV بضمان على البطارية لمدة 10 سنوات أو 250 ألف كيلومتر .





انطباعات شخصية عن السيارة

السيارة منذ الوهلة الأولى تعطي كثيرا من المتعة والإثارة خاصة عند ملامسة الدواسة، بالإضافة إلى الرحابة والاتساع في المقصورة الأمامية وأيضا الكنبة الخلفية، وعن مزج الألون من الإضاءة الليلة فذلك يعطي نوع من الرفاهية بلا حدود، كما أن العزل بالسيارة جيد جدا فوق الوصف ونظام السماعات جيد أيضا، حقيقة السيارة "قيمة مقابل سعر- Value for money " .





السيارة سيدان رياضية وتصلح للأسرة المصرية مع العلم أن السيارة كهربائية بالكامل وليست هايبرد " بنزين وكهرباء " لذا فإن ثقافة إستخدام السيارات الكهربائية في تقدم دائم في مصر خاصة أن السيارات الكهربائية هي المستقبل لا محالة .



