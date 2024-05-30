- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد والتخطيط يجتمع مع الوزير الاتحادي للزراعة والغابات والأقاليم وإدارة المياه في النمسا والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
اجتمع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم, أمس, مع معالي الوزير الاتحادي للزراعة والغابات والأقاليم وإدارة المياه النمساوي، السيد نوربرت توتشنيج، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين، والفرص المستقبلية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك على هامش أعمال اللجنة السعودية النمساوية المشتركة والمقامة في العاصمة فيينا.
حضر الاجتماع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا، الدكتور عبدالله بن خالد طوله.