وزير الاقتصاد والتخطيط يجتمع مع الوزير الاتحادي للزراعة والغابات والأقاليم وإدارة المياه في النمسا

اجتمع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم, أمس, مع معالي الوزير الاتحادي للزراعة والغابات والأقاليم وإدارة المياه النمساوي، السيد نوربرت توتشنيج، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين، والفرص المستقبلية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك على هامش أعمال اللجنة السعودية النمساوية المشتركة والمقامة في العاصمة فيينا.

حضر الاجتماع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا، الدكتور عبدالله بن خالد طوله.