تشاورات بين الكهرباء والبترول لتحديد عدد ساعات تخفيف الأحمال اليوم

القاهرة - سامية سيد - تشاورات واتصالات هاتفية منذ صباح اليوم الأربعاء بين قيادات وزارتى الكهرباء والبترول لتحديد عدد ساعات تخفيف الأحمال اليوم، وإمكانية العودة إلى الفصل لمدة ساعتين وربع بدلا من 3 ساعات كما لجأت الوزارتين أمس الثلاثاء.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه حتى الآن لم يتم إبلاغ مركز التحكم القومى لشبكة الكهرباء بعدد ساعات تخفيف الاحمال اليوم، كاشفا أنه جارى اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الوقود اللازم لإنتاج الكهرباء من قبل وزارة البترول ليتبين عدد ساعات التخفيف.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه سيتم تحديد عدد ساعات التخفيف سواء ساعتين أو 3 ساعات فى تمام الساعة 1 ظهرا بعد تحديد كميات الوقود التى سيتم ضخها لمحطات الكهرباء، لافتا إلى أن كميات الوقود هى من تحدد عدد ساعات التخفيف سواء 3 ساعات أو ساعتين وربع اليوم بدأ من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 7 مساءا.

وكان وزارتا الكهرباء والبترول أعلنوا أمس الثلاثاء انه نظرا لتزامن بعض إجراءات الصيانة الوقائية فى جزء من شبكات تداول الغاز الاقليمية مع زيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة مما يستدعي زيادة فترة تخفيف الأحمال فقط لساعة اضافية يوم الثلاثاء من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية.