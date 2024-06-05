شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأربعاء 5-6-2024 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 5-6-2024، وفقا للتحديثات الصباحية في البنك الأهلي المصري، حيث سجل سعر الدولار 47.37 جنيه للشراء، 47.47 جنيه للبيع، وسعر اليورو سجل 51.50 جنيه للشراء، و51.67 جنيه للبيع، أما الريال السعودي سجل 12.55 جنيه للشراء، و12.58جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

47.37 جنيه للشراء.

47.47 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

51.50 جنيه للشراء.

51.67 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

60.46 جنيه للشراء.

60.66 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.62 جنيه للشراء.

12.65 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

153.97 جنيه للشراء.

155.0 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

12.91 جنيه للشراء.

12.92 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

12.02 جنيه للشراء.

13.01 جنيه للبيع.