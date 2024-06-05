شكرا لقرائتكم خبر عن شركات الأسمدة بالبورصة تعلن عن تأثير عدم انتظام ضغط الغاز في الشبكات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين تأثير عدم انتظام الضغوط في شبكات تداول الغاز الإقليمية بسبب إجراءات الصيانة الوقائية على شركات الأسمدة المقيدة بالبورصة المصرية.

أعلنت شركات سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك)، والصناعات الكيماوية المصرية-كيما، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وسماد مصر (إيجيفرت)، إيقاف المصانع لفترة مؤقتة لحين استقرار ضغوط الشبكة، على أن يتم البدء في إجراءات الصيانة العاجلة للمصانع خلال فترة التوقف.

فيما أعلنت شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، عدم قطع الغاز الطبيعي عنها، وأن إمدادات الغاز الطبيعي كما هي، ولم تتأثر بهذا الخبر.

بينما أعلنت شركات كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، والمالية والصناعية المصرية، ومصر لصناعة الكيماويات، عدم تأثرها بنقص إمداد الغاز؛ لأنها لا تستخدم الغاز في الإنتاج بشكل رئيسي.

أما الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات، أكدت أن نشاط الشركة الإتجار في الأسمدة والمخصبات الزراعية، ولا تقوم بأي نشاط صناعي.