شكرا لقرائتكم خبر عن للشباب المستثمرين الجدد بالبورصة.. أبرز المعلومات عن مواعيد جلسة التداول والان مع تفاصيل الخبر

تستهدف استراتيجية البورصة المصرية، العمل على تعزيز الثقافة المالية للشباب وتشجيع استثماراتهم في سوق الأوراق المالية والعمل على رفع نسبة تمثيلهم بين فئات المستثمرين لتناظر نسبة تمثيلهم في المجتمع، ويقدم ”الخليج 365” توعية للمستثمرين الجدد لمعرفة مواعيد جلسة التداول.

1- تعقد جلسة التداول يوميًا من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع (باستثناء العطلات الرسمية).

2- تمتد جلسة التداول للأوراق المقيدة بالبورصة المصرية (الأسهم وشهادات الإيداع المصرية ووثائق صناديق المؤشرات وسندات الشركات وسندات التوريق وسندات وأذون الخزانة المصرية من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2.30 بعد الظهر يوميًا، وتسبقها جلسة مزاد سعر الفتح من الساعة 9.30 صباحًا.

وتكون خلال شهر رمضان من الساعة 10 صباحًا حتى 1.30 ظهرًا أو وفق ما تراه وتعلن عنه البورصة المصرية.

3- فترة تداول سوق الصفقات ذات الحجم الكبير تبدأ من الساعة 9.15 صباحًا وتنتهي في 9.45 صباحًا.

4- فترة تقسيم الحسابات المجمعة تبدأ من الساعة 2.30 بعد الظهر وتنتهي في الساعة 3.30 بعد الظهر يوميًا وتكون خلال شهر رمضان من الساعة 1.30 ظهرًا إلى الساعة 2 ظهرًا.

5- فترة استقبال المستندات الخاصة بالعمليات المطلوب الإعلان عن تنفيذها على أوراق مالية غير مقيدة من خلال نظام نقل الملكية (سوق الصفقات) من شركات السمسرة بالبريد الإلكتروني المعتمد من 8 صباحًا وحتى الساعة 11.15 صباحًا يوميًا.

6- فترة الإعلان عن تداول الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة من خلال نظام نقل الملكية (سوق الصفقات) تبدأ من الساعة 9.30 صباحًا إلى 11 صباحًا بعد إدراج شركات السمسرة للعمليات عن طريق نقل الملكية بمقراتهم.

7- فترة الإعلان عن تداول الأوراق المالية من خلال آلية القبول الآلي للأوامر "سوق الأوامر OOTC" من الساعة 12 إلى 12.30 ظهرًا يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع.

8- مع نهاية جلسة التداول الساعة 2.30 بعد الظهر يستطيع المسئول بشكة السمسرة تحميل التنفيذات والاستعلام عنها وعن الأوامر التي قام بتسجيلها سواء التي تم تنفيذها أو التي لم يتم تنفيذها.

يذكر أن البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.

