شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولى تعلن الحصاد الأسبوعى لأنشطة وفعاليات الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

• وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُشارك في اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

. وتعقد جلسات مباحثات مع وزير الاستثمار السعودي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

• عرض الخبرات المصرية في تنفيذ برنامج «نُوَفّي» على الحكومة التنزانية.. والوزارة تُشارك في اجتماع المجموعة الأفريقية 2024 بنيجيريا

• «المشاط» تُشارك في مؤتمر «الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء»..

وتجري جولة موسعة في مهرجان العلمين الجديدة



شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عدد من الأنشطة والفعاليات خلال الأسبوع المنقضي، في إطار ما تقوم به الوزارة من جهود لتعزيز أولويات التنمية في الدولة من خلال تنفيذ برنامج الحكومة الذي يستهدف تحقيق اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، فضلًا عن تنمية رأس المال البشري، وتعزيز جهود توطين الصناعة، واستمرار جهود دعم وتوطيد العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الدوليين. المجموعة الوزارية للتنمية البشرية وخلال مشاركتها في الاجتماع الثاني للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، بمقر وزارة الصحة والسكان، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، لدعم قطاع التنمية البشرية والاجتماعية، موضحة أن القطاع يستحوذ على 42% من الاستثمارات الحكومية، تتوزع في مجالات الصحة، والتعليم، والشباب والرياضة، والبيئة، والثقافة، وغيرها، مؤكدة أن ذلك يأتي بخلاف الاستثمارات المحددة للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي تضع الارتقاء برأس المال البشري وتحقيق التنمية الاجتماعية على رأس أولوياتها.

المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية في سياق متصل شاركت الدكتورة رانيا المشاط، في الاجتماع الثاني للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وخلال الاجتماع، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التنمية الصناعية تعد أولوية قصوى لدى الدولة في خطتها لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة صافي الصادرات، مشيرة إلى أن 37% من الاستثمارات الحكومية في العام المالي الجاري موجهة للتنمية الصناعية والبنية الأساسية وترفيق المناطق الصناعية بما يعزز جهود الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. موضحةً أن مُختلف شركاء التنمية يعملون مع الجهات الوطنية ذات الصلة في العديد من المشروعات لتعظيم فرص التنمية الصناعية، وزيادة الاستثمارات، سواء من خلال التمويلات الميسرة، أو الدعم الفني، وكذلك التقارير التشخيصية والدراسات.

العلاقات الاقتصادية المصرية السعودية وفي إطار العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعًا مع المهندس/ خالد الفالح، وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، ووفد رفيع المستوى بمشاركة السفير/ صالح الحصيني، السفير السعودي لدى مصر، حيث شهد اللقاء بحث تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين، وتوطيد الشراكات لا سيما على مستوى الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، في ظل ما توليه مصر من أولوية قصوى لاستثمارات القطاع الخاص في هذا التوقيت.

وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كما التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ وفدًا رفيع المستوى من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ضم نانديتا بارشاد، المدير التنفيذي لمجموعة البنية التحتية المستدامة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،بحضورهاري بويد كاربنتر، العضو المنتدب لاستراتيجية المناخ بالبنك، وهايكي هارمجارت، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك. وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع البنك في الاستثمارات والمبادرات المختلفة، وكذا بحث الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع البنك، والتمويلات الميسرة المتوقع إتاحتها للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، كما تمت مناقشة استثمارات البنك في قطاع الطاقة المتجددة وجهود حشد استثمارات القطاع الخاص ضمن برنامج «نُوَفّي»، حيث يعد البنك شريكًا رئيسيًا في محور الطاقة ضمن البرنامج والذي يعمل على تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات في ضوء جهود الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز التحول الأخضر.

عرض الخبرات المصرية في تدشين برنامج «نُوَفّي» على تنزانيا في إطار استراتيجية التعاون جنوب جنوب، استضافت الحكومة التنزانية، بالتعاون مع مركز الأبحاث العالمي IGC، التابع لكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية بالشراكة مع جامعة أكسفورد، ومركز ODI الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ورشة عمل رفيعة المستوى، للاستفادة من التجربة المصرية في تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، الذي أطلقته الدولة خلال مؤتمر المناخ COP27 لحشد الاستثمارات المناخية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، حيث شرعت الحكومة التنزانية في تدشين منصة شبيهة في ضوء جهود الدول الأفريقية لمواجهة التغيرات المناخية. اجتماع المجموعة الأفريقية 2024 وشاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع المجموعة الأفريقية 2024، الذي انعقد بالعاصمة النيجيرية أبوجا، تحت عنوان "تسهيل التجارة بين بلدان أفريقيا: تحفيز التنمية المستدامة في أفريقيا"، تحت رعاية الرئيس النيجيري وبمشاركة وفود ووزراء عدد من الدول الأفريقية وممثلي المؤسسات المالية الدولية.

وعلقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، على الاجتماعات، مؤكدة أهميتها في إطار المناقشات الجارية بين المجموعة الأفريقية، ومجموعة البنك الدولي، من أجل تعزيز التعاون المشترك مع أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف، للتغلب على التحديات التنموية التي تواجه دول القارة، والدفع نحو تحقيق أجندة التنمية في أفريقيا 2063، في ظل الدور الحيوي الذي تقوم به بنوك التنمية متعددة الأطراف في تعزيز النمو الاقتصادي في القارة من خلال تشجيع استثمارات القطاع الخاص وتوفير التمويلات الميسرة، وتشجيع الشراكات لبناء القدرات وتبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا. جولة موسعة في مهرجان العلمين الجديدة لعام 2024 وقامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بجولة موسعة في مهرجان العلمين الجديدة لعام 2024، بمشاركة السيد/ عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث قامت الوزيرة، بتفقد شاطئ مهرجان العلمين، وعدد من الأنشطة الرياضية والترفيهية، كما التقت بجمع من الشباب المشاركين في المهرجان واستقبلت أسئلتهم، وعقدت مؤتمرًا صحفيًا موسعًا بحضور مختلف وسائل الإعلام، ثم اختتمت جولتها بحضور العرض المسرحي الأول لمسرحية "الشهرة" من إخراج المخرج خالد جلال، بمشاركة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة الأسبق.

مؤتمر «الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء» وخلال مشاركتها في مؤتمر «الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء»، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جهود دعم الانتقال للتنمية الصناعية الخضراء، الذي نظمته وزارتي الصناعة، والبيئة، بدعم من الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبنك التعمير الألماني، والوكالة الفرنسية للتنمية، حيث أكدت أن الانتقال للتنمية الصناعية الخضراء يعمل على تحقيق النمو المستدام، كما أنه يعد عنصرًا أساسيًا في التصدي للتغيرات المناخية، موضحة أن تلك الجهود تتوافق مع أولويات مصر لتعزيز التنمية المستدامة من خلال تكامل الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية حيث تشكل الصناعات المستدامة حجر الزاوية للنمو الاقتصادي والعمل المناخي، مما يعزز تنافسية الاقتصاد ويوفر فرص عمل جديدة، كما أن الصناعات الخضراء ترفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في سياق آخر عقدت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ندوات للتوعية بأهدافها وفئاتها ومعايير الترشح للدورة الثالثة؛ بمحافظات الإسكندرية، البحر الأحمر، جنوب سيناء، الشرقية، وذلك في إطار سلسة الندوات التوعوية التي تعقدها المبادرة في المحافظات، بمشاركة ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة، والمجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأصحاب المشروعات المرشحة بالمحافظة.