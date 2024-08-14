شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: بتروجت تنحج فى تصنيع وتصدير معدات استاتيكية لشركة فجر بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

في ظل توجه الدولة لتوطين الصناعة والتصدير إلى الخارج وحيث إن شركة بتروجت هي الذراع التنفيذى والتصنيع لقطاع البترول المصرى يواصل قطاع التصنيع بشركة بتروجت نجاحاته فى تصنيع وتصدير المعدات استاتيكية، تم مؤخرا تصنيع وتصدير معدات استاتيكية لصالح شركة فجر بالأردن بإجمالى وزن 180 طن وتصديرها للخارج.

كما نجحت الورش المركزية لشركة بتروجت بالتعاون مع شركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية في البدء بتصنيع مبادلات حرارية لشركة لوبريف السعودية تمهيدا لتصديرها إلى الخارج .

يذكر أنه تم توفير 240 مليون دولار تكلفه التصنيع بديلا من الاستيراد من الخارج خلال عامين 2022 و2023 لاجمالى المشروعات بالتصنيع المحلى.