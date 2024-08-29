شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 29-8-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 29-8-2024.

إيقاف تداول 12 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: مطاحن ومخابز الإسكندرية، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، ومطاحن مصر الوسطى، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، واكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، وتنمية للاستثمار العقاري، وجولدن تكس للأصواف، والمطورون العرب القابضة.

البورصة تربح 28 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 6.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 28 مليار جنيه عند مستوى 2.103 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 6.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 130.5 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.95% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.73%، والعرب على 6.32%، واستحوذت المؤسسات على 38.57% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.42%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 40.5 مليون جنيه، 82.3 مليون جنيه، 2.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 571.7 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 30774 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 37653 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 13341 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 7076 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 10148 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 2916 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 7421 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1766 نقطة.

وصعدت أسهم 71 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 93 شركة، ولم تتغير مستويات 47 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مطاحن ومخابز الإسكندرية بسعر إغلاق 29.250 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.98%.

- مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بسعر إغلاق 40.670 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.37%.

- المطورون العرب القابضة بسعر إغلاق 0.514 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.47%.

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 25.630 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.57%.

- الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 236.430 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.85%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 35.690 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.03%.

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.370 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.88%.

- الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بسعر إغلاق 2.940 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.55%.

- كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري بسعر إغلاق 0.595 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.19%.

- رمكو لإنشاء القرى السياحية بسعر إغلاق 3.530 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.81%.