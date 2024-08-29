شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الخميس 29-8-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 29-8-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 6.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 28 مليار جنيه عند مستوى 2.103 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 12 سهمًاأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: مطاحن ومخابز الإسكندرية، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، ومطاحن مصر الوسطى، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، واكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، وتنمية للاستثمار العقاري، وجولدن تكس للأصواف، والمطورون العرب القابضة. البورصة تربح 28 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 6.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 28 مليار جنيه عند مستوى 2.103 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 6.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 130.5 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.95% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.73%، والعرب على 6.32%، واستحوذت المؤسسات على 38.57% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.42%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 40.5 مليون جنيه، 82.3 مليون جنيه، 2.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 571.7 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 30774 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 37653 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 13341 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 7076 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 10148 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 2916 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 7421 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1766 نقطة.

وصعدت أسهم 71 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 93 شركة، ولم تتغير مستويات 47 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركات الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، وبالم هيلز للتعمير، والمطورون العرب القابضة عدد 30 ألف سهم، مليون سهم، مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، ومدينة مصر للإسكان والتعمير عدد 17.5 ألف سهم، 170.2 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة بالم هيلز للتعمير عدد 12.7 ألف سهم.

فيما باع مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وبالم هيلز للتعمير، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، عدد 3 ملايين سهم، 483 ألف سهم، 125 ألف سهم، 6.5 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف عدد 77.6 ألف سهم، وباعت إدارة شركة القابضة المصرية الكويتية بالجنيه عدد 5500 سهم.

أعلنت شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، وايه كابيتال القابضة، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الأربعاء، إذ اشترت الأولى 250 ألف سهم، والثانية 215 ألف سهم، والثالثة 83.7 ألف سهم.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024، وحققت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مبيعات بلغت 18.5 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو عام 2024 مقابل 21.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة انخفاض 14.4%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 13.5 مليار جنيه مقارنة بأرباح بقيمة 14 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3.9%.

وحققت شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، مبيعات بلغت 2.067 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024 مقابل 2.043 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 1.17%، وبلغ صافي خسارة مجمع بعد الضريبة 89.8 مليون جنيه مقارنة بأرباح بقيمة 147.4 مليون جنيه.

العراق

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن تنفيذ المجموعة إجراءات قانونية وفنية لمشروعات واستثمارات بالعراق.

فيما أعلنت شركة السويدي إليكتريك، عن توقيع أي عقود مع دولة العراق لإنشاء منطقة صناعية كبرى بها.