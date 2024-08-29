شكرا لقرائتكم خبر عن طرح أكثر من 1000 فرصة للاستثمار الصناعى بـ 17 منطقة صناعية في 14 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن طرح أكثر من 1000 فرصة للاستثمار الصناعى موزعة على ١٧ منطقة صناعية في 14 محافظة.



الموقع

وسيبدأ طرح كراسات الشروط للمستثمرين يوم 1/9/2024 على أن يكون أخر موعد للتقدم للحصول على كراسات الشروط يوم 8/9/2024، وأخر تاريخ لتقديم المستندات يوم 9/9/2024.